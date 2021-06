68-jähriger Kletterer stürzt auf Mallorca in den Tod

Ein Kletterer ist am Samstag (5.6.) auf Mallorca verunglückt. Der 68-Jährige stürzte an einer Felswand in Port de Pollença ab. Die Bergrettung konnte nur noch den Leichnam bergen.

Zu dem Unfall kam es in der als Ull de Bou bekannten Zone. Der Spanier wollte sich abseilen und stürzte aus unbekannten Gründen 15 Meter in die Tiefe.

Da das Gelände schwer zugänglich ist, hatten die Einsatzkräfte Probleme, zu dem Kletterer vorzudringen. Sie konnten nur noch den Tod feststellen./rp