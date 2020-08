Wir haben auf - trotz Corona-Krise!

Reisewarnung, Risikogebiet, Corona-Auflagen - es sind schwierige Zeiten für Wirtschaftstreibende auf Mallorca. Auch deutschsprachige Anbieter haben zu kämpfen, weil ihre Gäste und Kunden ausbleiben. Etliche Läden, Lokale und Firmen müssen vorübergehend oder für immer schließen.

Um diejenigen zu unterstützen, die derzeit durchhalten, haben wir diese Liste ins Leben gerufen. Hier finden Sie Anbieter aus den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel sowie weiteren Branchen, die derzeit auf Mallorca geöffnet sind. Die Liste beruht auf den Einsendungen der betroffenen Firmen sowie Empfehlungen von Lesern. Wir erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können auch keine Gewähr auf die Richtigkeit der Angaben geben.

Die Liste ergänzen wir fortlaufend und so schnell wie möglich, wir bitten aber um Verständnis bei Verzögerungen, speziell nach dem Wochenende.

Wenn Sie Ihr Unternehmen ebenfalls auf diese Liste setzen wollen oder einen Anbieter empfehlen möchten - es handelt sich um eine nichtkommerzielle Aktion -, dann finden Sie alle Informationen dazu hier.

Gastronomie

Restaurant Goli Port Vell in Porto Petro und Restaurant Goli Santanyí

Angebot: Restaurant

Adresse: Goli Port Vell, P./ d'es Port 13, 07691 Porto Petro

Goli Santanyi, C./ Portell 14, 07650 Santanyí

Kontakt: Reservierungen unter +34 663 499 566 oder www.goli.restaurant

Öffnungszeiten: in Porto Petro: Mo-Sa von 19-23 Uhr, in Santanyí: Mi und Sa von 10-15 Uhr

Restaurant La Perla

Angebot: Restaurant

Adresse: Cala Figuera

Kontakt: +49 90746679, +34 628263681

Öffnungszeiten: tägl. 10-14 und 19-22 Uhr, mittwochs Ruhetag

Bar Chapeau Cala d'Or

Angebot: eine kleine, gemütliche Bar im Herzen von Cala d'Or. Nur Getränke

Adresse: Carrer de Santanyi 14, 07660 Cala d'Or

Kontakt: +34 681 65 35 45

Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr

YOLO - Cafeteria & Bar

Angebot: Wir servieren Ihnen verschiedene Frühstücke, deutsche Brötchen, warme Speisen laut Speisekarte, wechselndes deutsches Tagesessen und hausgemachte Kuchen.

Adresse: C/ de Ca s`Hereu 15, 07560 Cala Millor

Kontakt: 0034 643820006, Facebook: YOLO - Cafeteria & Bar

Öffnungszeiten: Mo. 9-20 Uhr, Di. Geschlossen, Mi.-So. 9-20 Uhr

Restaurant Es Port

Angebot: Paellas, Tapas, Fisch und Fleisch

Adresse: Paseo Colón 14, Cala Ratjada

Kontakt: 0034 971 81 85 38

Öffnungszeiten: tägl. 11 bis 23 Uhr

Cafe Gufo

Angebot: Cafe, Strandbar, Bistro. Wir bieten sensationelle Cocktails, leckere kalte und warme Snacks, Frühstück, Paella, Pizza etc. mit einen unglaublichen Meerblick und großartigen Personal!

Adresse: Avenida Bartomeu Riutort 29, 07610 Can Pastilla

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 24 Uhr

La casa de cookie

Angebot: Bar

Adresse: Plaça banc de l'oli 5, Palma

Kontakt: Facebook: la Casa de Cookie

Öffnungszeiten: tägl. 17.30-1 Uhr, sonntags geschlossen

Gelateria Don Roberto

Angebot: Wir bieten hausgemachtes Eis, Kaffee, Cocktails uvm.

Adresse: Playa de Palma Höhe Balneario 12

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr

Pizzeria Crusty's Palma

Angebot: dünnste und knusprigste Pizza der Insel

Adresse: Calle de la Bosseria 8-10, 07001 Palma, www.crustys.com

Kontakt: Bestellungen sind möglich über unsere Internetseite www.crustys.com, aber auch Glovo, Justeat und deliveroo sowie telefonisch (0034 971214017) und über WhatsApp (0034 694465827)

Öffnungszeiten: seit Juni von 12 bis 24 Uhr geöffnet, aber aufgrund der neuen Regelungen werden wir ab September nur noch von 16 bis 23.30 Uhr aufmachen

Spaghetteria Casa Leone

Angebot: Restaurant

Adresse: Playa de Palma, Balneario 8 an der zweiten Line. Calle Llaut 4

Kontakt: +34 871716340

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 23 Uhr

Restaurant Anoa Santanyi

Angebot: Wir haben von Rinderleber (€13.80) bis Straußensteak( €28) von Wassermelonsalat mit Kabeljau (€13,80) bis Carpaccio von Kürbis mit Ziegenkäse (€12,80)! Besuch uns auf unserer großen Terrasse!

Kontakt: 0034 971 65 3315 oder WhatsApp 0034 608122489, Info@anoa-santanyi.com, FB Anoa Santanyi

Öffnungszeiten: 18- 22.30 Uhr, montags Ruhetag

COOKKAI's

Angebot: Wir sind ein Food and Drink House, mit angenehmer familiärer Atmosphäre und europäischen Mittelmeerspeisen

Adresse: Portocolom

Kontakt: +34 601 98 31 21, Instagram & Facebook (COOKKAI's)

Öffnungszeiten : Di. bis Fr. 16 - 22 Uhr, Sa. und So. 12 - 22 Uhr

Garmendia Catering & Events

Angebot: Catering und Eventorganisation (Lieferungen auf die ganze Insel)

Adresse: Marques de Fonsanta, 8, Bajos, Santa María de Camí,

Kontakt: +34 652 20 23 21, info@garmendiacatering.com

Öffnungszeiten: keine bestimmten, Kontakt per E-Mail oder Telefon

Mallorca Food Club

Angebot: Wir sind Privatköche und bringen das private Restaurant zu unseren Gästen: in ihre Fincas, auf ihre Yachten. Kurzum: dort, wo sich unsere Gäste am Sichersten fühlen.

Adresse: Calle de Rosari 11, Sencelles

Kontakt: info@mallorcafoodclub.com, +34 634 33 49 11

Öffnungszeiten: Wir sind "rund um die Uhr" für unsere Gäste da!

Tinaspastelería

Angebot: typisch deutsche Kuchen und mallorquinische Mandelkuchen auf Vorbestellung

Adresse: /

Kontakt: tinaketelhut@gmail.com, Tel. 619 87 95 26, Instagram: tinaspastelería

Öffnungszeiten: /

Superfood Garden





Adresse: Avenida Almirante Riera Alemany 13, 07157 Port Andratx

Kontakt: +34 656 34 67 16, www.superfood.garden

Öffnungszeiten: Wir haben täglich geöffnet von 12 bis 22 Uhr. Alle unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Angebot: Wir bieten für kleines Geld gesunde Burger, Wraps, Pizza und eine Bowl mit unseren selbst angebauten Microgreens an. Fleischesser und auch Vegetarier und Veganer kommen bei uns nicht zu kurz. Auch für Allergiker haben wir gesunde Alternativen.Adresse: Avenida Almirante Riera Alemany 13, 07157 Port AndratxKontakt: +34 656 34 67 16, www.superfood.gardenÖffnungszeiten: Wir haben täglich geöffnet von 12 bis 22 Uhr. Alle unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Cafe Gufo

Angebot: Wir bieten sensationelle Cocktails, leckere kalte und warme Snacks, Frühstück, Paella, Pizza etc. mit einem unglaublichen Meerblick und großartigem Personal!

Adresse: Avenida Bartomeu Riutort 29, 07610 Can Pastilla

Kontakt: cafegufo@gmail.com

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 0 Uhr Osteria Dolores - Pasta & Pizza

Angebot: Charmantes italienisches Restaurant mit außergewöhnlichem Ambiente und gemütlichen Garten im Herzen von Porto Cristo. Italienische Klassiker mit frischen und besten Zutaten zubereitet: handgemachte Pasta, traditionelle Pizzen und süße Nachspeisen.

Adresse: Carrer del Migjorn 6, 07680 Porto Cristo

Kontakt: http://www.osteriadolores.com/, https://www.instagram.com/osteriadolores/, https://www.facebook.com/osteriadolores/, info@osteriadolores.com, (0034) 971 822 049

Öffnungszeiten: Mo-So 18-0 Uhr, Aktuell: Di-So 18-0 Uhr



Hotels

Neue Wege Yoga Finca Son Mola Vell

Angebot: Yogaurlaub in kleinen Gruppen, immer von Samstag bis Samstag buchbar. Die Kurse finden in einem ruhig gelegenen Finca-Hotel an der Ostküste Mallorcas statt. Übernachtung inklusive vegetarischer HP und täglich 3 Stunden Yogapraxis.

Adresse: Ostküste zwischen Calas de Mallorca und Son Macià

Kontakt: Telefon: 0034 971 554 664, E-Mail: yogafinca@neuewege.com

Öffnungszeiten: Telefonisch erreichen Sie uns am Besten zwischen 10 und 16 Uhr

Guesthouse Palma

Angebot: kleines feines Gästehaus mit zwei sehr komfortablen Juniorsuite großen Studios mit allem Komfort für insgesamt vier Personen. Ein schöner Salzwasser-Pool kann selbstverständlich auch mitbenutzt werden. Ab 1. November auch Langzeitmiete möglich.

Kontakt: www.guesthousepalma.com, www.instagram.com/guesthousepalma, +34 666 99 07 08 oder guesthousepalma@gmail.com

Hotel Sóller Garden

Angebot: Wir haben ein familiengeführtes Hotel

Adresse: Puerto de Sóller

Kontakt: info@sollergarden.com oder www.sollergarden.com

Öffnungszeiten: 8.30 bis 23.00 Uhr

Vista de la Vila

Angebot: Bed and Breakfast. Im gemütlichen Turismo de Interior "Vista de la Vila" das ruhige Dorfleben in der Inselmitte Mallorcas genießen.

Adresse: Placa de Son Ramis 5, 07430 Llubí

Kontakt: +34 608 904 162, info@vistadelavila.com, www.vistadelavila.com

Hotel Sant Jaume

Angebot: Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Haus mit sechs romantischen Doppelzimmern und servieren ein reichhaltiges Frühstück im schattigen Patio

Adresse: mitten in der Altstadt von Alcudia

Kontakt: www.hotelsantjaume.com, 0034 971 549419

Einzelhandel

Ca na Tess

Angebot: Wir bieten natürliches Hunde- und Katzenfutter an, produzieren dies zum Teil selbst hier auf der Insel. Des weiteren bieten wir Ernährungsberatung für Hunde und Katzen an, ökologisches Spielzeug, handgemachte Accessoires.

Adresse: Inca, Calle Joan d'Austria 43

Kontakt: Telefon 971 53 66 03, www.canatess.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10-13 und 16-20 Uhr, sowie samstags von 10-14 Uhr

Can Gourmet

Angebot: Lokale Spezialitäten wie Gin, Öle, Marmeladen, Weine, Essige, Mandeln

Adresse: Can Veri 10, 07001 Palma

Kontakt: 0034 971715798, Auch Onlinebestellungen sind möglich www.can-gourmet.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-18 Uhr und Samstag 12-16 Uhr

Pravda Moda

Angebot: Damenmode und Herrenmode

Adresse: Carrer de la Fabrica 12, 07157 Puerto Andratx

Kontakt: 971 67 25 67

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10-18 Uhr, Samstag, 10-14 Uhr

TIPIKA

Angebot: Kunsthandwerk und Delikatessen von der Insel handgefertigte Inselprodukte: mallorquinische Zungenstoffartikel, mundgeblasenes Glas, Koerbe, Keramik, Siurells, Kunstpostkarten, Radierungen, Seifen, flor de sal, Olivenöl, Honig, Turron, Tee, Weine und mehr.

Adresse: Carrer d'en Morei 7, Palma

Kontakt: 971 68 58 10

Öffnungszeiten: Mo-Fr, 10.30-19.30 Uhr, Sa, 10.30-14.30h

Topdress

Angebot: Damenmode

Adresse: Calle Palmira 2, Peguera

Kontakt: 644 52 57 84, Facebook: Topdress-Paguera

Öffnungszeiten: täglich 10-13 Uhr

CACHIVACHE

Angebot: Artikel spanischer und mallorquinischer Manufakturen, Geschenkideen, Hüte, Taschen, Pareos, Faecher, ausgewählte Schmuckacessoires, Armbaender, Fulards, Seide, saisonale Dekoration, Kerzen, Mikados, Raumduefte, Glueckwunschkarten

Adresse: Carrer d'en Morei, 4a, Palma

Kontakt: 971 72 49 40

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-19.30 Uhr, Sa 10.30-14.30 Uhr

Son Fé Gourmet

Angebot: Verkauf von Olivenölen von der Insel, Feinkost, Salze, Liköre, Weine, typische Mitbringsel. Sowie handgemachtes Geschirr "Hecho a mano en Mallorca" in allen Farben und Formen. Kosmetik und Seifen von der Insel, sowie Olivenholzprodukte uvm.

Adresse: Carrer des Moll 15, 07400 Alcudia

Kontakt: Tel. 0034 971 546 533, Mobil/WhatsApp 0034 672 790 770, http://www.sonfetiendas.com/, www.sonfetiendas.com info@sonfetiendas.com

Öffnungszeiten: Täglich von 10.15 h bis 16 Uhr (mit Option auf Verlängerung)

Sonstiges

Rayaworx Coworking

Angebot: Flexible Coworking-Plätze zum Arbeiten mit Glasfaser-Internet (600 Mb/s symmetrisch), Ventilator-Belüftung und grünem Patio. Voranmeldung aufgrund Schutzbestimmungen erfoderlich. Laptop bringen Coworker selber mit, Wasser, Tee, Kaffee im Ticket (z.B. Tagesticket €25) enthalten.

Adresse: Pl./Porta Murada 2, 07650 Santanyí

Kontakt: www.rayaworx.eu

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr (Rezeption Mo-Fr 9-14 Uhr)

Osteopathie Plus Physiotherapie Anke Wichmann

Angebot: Wir bieten Osteopathie, Physiotherapie (manuelle Therapie, Lymphdrainage, Krankengymnastik und Massage) für Neugeborene, Kleinkinder und Erwachsene an. Im Raum Calvia bieten wir auch Hausbesuche an!

Adresse: C. Malgrat 17, 07160 Peguera

Kontakt: Osteopathieplus-Mallorca.com, info@osteopathieplus-mallorca.com, 0034 971685478

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-18 Uhr, Fr. 9-14 Uhr

Life and Sea

Angebot: Wir bieten Bootsausflüge und Catamaran-Touren an. Sie lieben das Meer und möchten gerne die Küste Mallorcas kennen lernen? Wir begrüßen Sie an Board unseres restaurierten Fischerbootes. Das ist ihnen nicht genug? Dann genießen Sie mit Freunden und Familie unseren Life and Sea Catamaran.

Adresse: Club Náutico Arenal

Kontakt: torsten@lifeandsea.com, +34 971220020, lifeandsea.com

Öffnungszeiten: Bis Ende September täglich von 9:00 - 21:00 Uhr geöffnet. Bootstour findet täglich 15:30 statt.

Klima Mallorca 2010 S.L.

Angebot: Kälte - Klima - Heizung - Sanitär und Pooltechnik.

Beratung - Verkauf - Installation - Wartung - Reparatur und Service.

Adresse: Av. del Puig de Saragossa 4, 07180 Santa Ponca

Kontakt: www.klima-Mallorca.de, anfrage@klima-Mallorca.de, https://www.facebook.com/klimamallorca.de/, +34 673211192

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 8 - 17 Uhr

Sailing Joana

Angebot: Melanie, Martin und unser Kleinkind Jonathan heißen euch herzlich auf unserem Katamaran Jona willkommen! Wir fahren ausschließlich in kleinen Gruppen (<10) in ganz familiärer Atmosphäre.

Adresse: Santa Ponça

Kontakt: www.sailingjona.com

Öffnungszeiten: täglich Tagestouren zwischen 4-7 Stunden an

Praxis Kai-Michael von Hunnius

Angebot: Chiropraktik, Physiotherapie und Massage

Adresse: Calle de Pescadores 3, 07157 Port d'Andratx

Kontakt: +34 971672188, +34 650326594, www.physiotherapie-portandratx.de/

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (und nach Vereinbarung)

Todo para ti

Angebot: medizinische Fußpflege, Kosmetik und Massage

Adresse: Calle Platja 26, 07560 Cala Millor

Kontakt: +34 626534488 oder Whatsapp: +34 628714328

Öffnungszeiten: von 10-14 Uhr und nach vorheriger Absprache

EESYDRIVE RENT A CAR

Angebot: Mietwagen und Fahrräder

Adresse: C/ Costa Brava 1, Can Pastilla (Balneario 9)

Kontakt: 0034 871 235 958 oder www.eesydrive.com

Öffnungszeiten: 10-14 Uhr, online 24 Stunden

sprecher-finden.de

Angebot: professionelle, Business-Telefonansagen wie Begrüßung, Warteschleife und Mailbox

Kontakt: www.sprecher-finden.de

Öffnungszeiten: Mo-So 9-20Uhr

Piccobello Company

Angebot: Betreuung des Hauses oder Apartments inklusive Putzservice, Garten- und Poolservice, Reparaturarbeiten, wöchentliche Kontrollen während Abwesenheit der Eigentümer. Sprachen: deutsch, englisch, spanisch, französisch

Adresse: Costa den Blanes

Kontakt: 9-20 Uhr unter 0034 678358497, www.piccobellocompany.com, nina@piccobellocompany.com, FB Piccobello Company Mallorca

E bike point

Angebot: Verleih von Elektrofahrrädern und normalen Rädern

Adresse: Calle Marbella 62, Can Pastilla, gegenüber des Iberostar Playa de Palma

Kontakt: 634 37 37 86

Öffnungszeiten: täglich von 9.30 Uhr bis 14 Uhr

Fresh&Eazy estudio creativo / Steffen Schmitt

Angebot: Webdesign

Adresse: Kreativwerkstatt Casa Inundada, 07510 Sineu - Carrer Gran 7

Kontakt: am besten per Mail hola@freshandeazy.com oder per Whatsapp-Nachricht +34 681 068 837

Öffnungszeiten: Aufgaben- und projektbedingt - keine bestimmten Öffnungszeiten

Nachhilfe-Mallorca

Angebot: PRIVATUNTERRICHT | NACHHILFE | HAUSAUFGABENHILFE | PRÜFUNGSVORBEREITUNG

in den Fächern Mathematik und Physik;

diverse Leistungsstufen und Schulformen

auch geeignet für Studenten und Berufstätige

persönlicher 1:1 Unterricht auf Mallorca

ortsunabhängiger Online-Unterricht

Gruppenunterricht auf Anfrage (falls sich mehrere Schüler auf vergleichbarem Niveau zusammentun wollen)

Adresse: /

Kontakt: E-Mail: info@nachhilfe-mallorca.com, Sascha Füller

Tel.: +34 693 763 164 (auch Whatsapp), Tel.: +49 179 4918329 (auch Whatsapp), Facebook: https://www.facebook.com/NachhilfeMallorca, Website: https://www.nachhilfe-mallorca.com

Öffnungszeiten: Da ich Termine individuell abstimme, gibt es keine festen Öffnungszeiten.

Termine sind nach Absprache zu jeder Tageszeit auch an Wochenenden und Feiertagen möglich.

La Mariposa - Hair@Home by Steffi

Angebot: Ich biete denselben Service eines Friseursalons nur eben komfortabel im eigenen Zuhause

Adresse: /

Kontakt: Man kann mich über Anruf, what's app (0034/634825009) oder aber auch über Facebook und Instagram (La Mariposa_by Steffi) erreichen

Öffnungszeiten: Meine Öffnungszeiten sind flexibel (auch am Wochenende und abends möglich) daher keine Angabe möglich.

Beauty by Bettina Dross

Angebot: Kosmetikinstitut

Adresse: Seite an Seite mit dem Schwarzwald Café, Peguera

Kontakt: Kontakt über WhatsApp mit der Nummer +34/694490997, Meine Webside lautet:

https://bettinadross.institute/index.php/de/, Facebook: https://www.facebook.com/bettinadrossbeauty/

Öffnungszeiten: Meine Öffnungszeiten sind aktuell nur auf Termin

