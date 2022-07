Die unter den Bewohnern der Insel häufig vorherrschende Betrachtungsweise der sich abzeichnenden Rekordsaison und auch des Flughafens ist meist von Unbehagen geprägt. Will man wirklich wieder diese Urlaubermassen? Sind die Grenzen der Belastbarkeit nicht schon längst überschritten? Geht das alles noch gut? Diese durch die weltweite Gesamtwetterlage noch zusätzlich verdüsterte Sichtweise lässt jedoch einen unbestreitbaren Fakt in den Hintergrund rücken: Solange die Urlauber kommen, geht es gut. Vorerst.

Das beste Beispiel dafür ist Palmas Flughafen, der wesentlich besser mit den Spätfolgen der Pandemie und dem Urlauberansturm zurechtkommt als die Airports in Deutschland. Das gilt auch für die gesamte Tourismusbranche Mallorcas. Sie ist eine eingespielte Maschinerie. In der Hochsaison läuft sie zur Hochform auf. Alle Rädchen greifen dann ineinander, vom molochartigen Flughafen über eine ganze Armada von Bussen und Mietwagen bis zu den über tausend Hotels, den vielen Restaurants, den ungezählten Freizeitangeboten.

Dieses Zusammenspiel basiert auf einer jahrzehntelangen und fortlaufend angereicherten Erfahrung, wie man Millionen von Urlaubern Erholung verschafft und damit Einnahmen für die Insel und ihre Bevölkerung generiert. Wenn man die gegenwärtige Hochsaison so betrachtet, kann man nur den Hut ziehen vor den Menschen, die da schuften, und ihrer gewaltigen Leistung.

Was aber wiederum nicht den unbestreitbaren Fakt in den Hintergrund rücken lassen darf, dass es so überhitzt nicht mehr weitergehen darf.