Der mallorquinische Liedermacher Biel Majoral wusste es schon 1997: „Jetzt sind die Deutschen gekommen, kein Haus wird für uns übrig bleiben. Sie werden die ganze Insel Mallorca kaufen. Was sollen wir tun?“ So sang er im Original auf Mallorquinisch. Heute, 25 Jahre später, hat sich seine Prophezeiung zumindest zu einem Teil bewahrheitet. Die Deutschen sind die mit Abstand größte Käuferschicht auf den Balearen, fast die Hälfte der Immobilien geht inzwischen an Ausländer, die sich mittlerweile auch immer stärker für normale Wohnviertel interessieren.

Auf der anderen Seite stehen die Einheimischen, die massive Schwierigkeiten haben, sich überhaupt bezahlbaren Wohnraum leisten zu können. Da sind die Rufe nach einer Beschränkung der Immobilienverkäufe an Nicht-Residenten nachvollziehbar. Länder wie Dänemark und Malta oder Regionen wie Tirol haben es schließlich vorgemacht. Klar, dass die Immobilienbranche auf den Balearen strikt dagegen ist und lieber etwa mehr Neubauten sehen würde. Schließlich ist der nach der Tourismusbranche zweitwichtigste Wirtschaftszweig der Inseln betroffen. Doch wahrscheinlich ist ihre Lobby-Arbeit gar nicht nötig, denn eine Beschränkung der Verkäufe an Nicht-Residenten auf den Balearen ist zum derzeitigen Stand ohnehin rechtlich nicht möglich. Sowohl spanisches Recht als auch EU-Recht stehen dem entgegen. Das zu ändern, liegt außerdem nicht in der Hand der Landesregierung. Und so wird von der im Wahlkampf geführten Debatte wohl wenig mehr übrig bleiben als Nebelkerzen und das Säbelrasseln einiger Politiker. Ya lo sabía el cantautor mallorquín Biel Majoral en el año 1997: „Ja han vingut els alemanys,sense ca’, sense cases quedarem; compraran tota l’illa de Mallorca, què farem, què farem, què farem?“ Hoy, 25 años después, su profecía se ha hecho realidad, al menos en parte. Los alemanes son, con diferencia, el grupo más numeroso de compradores en las Islas Baleares; casi la mitad de las viviendas ya las adquieren extranjeros que, además, se interesan cada vez más por barrios residenciales normales. Del otro lado están los mallorquines que tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda asequible. De ahí que son comprensibles las peticiones de restringir la venta de propiedades a los no residentes. Países como Dinamarca y Malta o regiones como el Tirol han mostrado el camino. La industria inmobiliaria de las Islas Baleares, por supuesto, está en contra y preferiría, entre otras propuestas, más nueva construcción. Al fin y al cabo, el segundo sector económico más importante de las islas, después del turismo, se ve afectado. Pero probablemente su trabajo de lobby ni siquiera será necesario, ya que una restricción de las ventas a los no residentes en las Islas Baleares es un imposible jurídico en la actualidad. Tanto la legislación española como la de la UE se interponen en el camino. Y si esto fuera poco, no está en manos del gobierno regional cambiarlo. Así que de este debate de precampaña electoral solo quedarán las cortinas de humo y el ruido de sables de algunos políticos.