Apropos wiederkehrende Träume: Ich träume häufig davon, dass ich am Flughafen ankomme und meinen Reisepass vergessen habe. Bleibt mir genug Zeit, um ihn zu Hause zu holen, bevor das Flugzeug abfliegt? Dann beginnt ein quälender Kampf um ein Taxi. Ich bitte den Fahrer, so schnell wie möglich zu fahren, während ich ihm schwöre, die Busse zu übernehmen. Meine Anspannung lässt mich aus dem Traum hochschrecken. Mein Vater träumte immer von einer Stahltür mit einem gläsernen Knauf. Er sah sich nach dem Knauf greifen, wachte aber auf, bevor er ihn berühren konnte. Davon erzählte er stets auf Familientreffen.

„Ich werde sterben, ohne zu wissen, was hinter dieser Tür ist“, klagte er. Ich habe mein ganzes Leben nach der Traum-Tür meines Vaters gesucht. Aber ich habe sie nie gefunden. Mein Vater starb, ohne zu wissen, was dahinter war, und ich werde sterben, ohne zu wissen, ob ich den Flug schaffe.

„Können Sie sich nicht vorstellen, was hinter dieser Tür sein könnte?“, fragt meine Psychoanalytikerin, der ich die Geschichte gerade erzählt habe.

Mein Vater sprach immer von "Willenskraft"

„Ich weiß es wirklich nicht“, sage ich. „Denken Sie ein wenig nach“, beharrt sie. „Die unbewusste Welt!“, rufe ich plötzlich aus. Es ist nicht so, dass mein Vater nicht an das Unbewusste geglaubt hätte, er hatte nur noch nie davon gehört. Deshalb hat er oft von „Willenskraft“ gesprochen. Für ihn wurde alles durch die Kraft des Willens geregelt. Er glaubte nicht an unbewusste Impulse, die die Wünsche des „Ichs“ überlagern können. Aber die Tatsache, dass er von dieser symbolischen Tür geträumt hat, hinter der er zweifellos seine unterdrückten Sehnsüchte in Schach hielt, macht ihn in meinen Augen verwundbar. Wenn er noch am Leben wäre, würde ich ihn zu ein paar Therapiesitzungen einladen, damit er sie öffnen kann.

„Aber wer wird die Geschichte mit meinem Pass in Ordnung bringen?“