Der spanische Geschäftsmann Amancio Ortega, Eigentümer des Modeimperiums Inditex, hat den Verkauf seiner Superyacht "Drizzle" dem mallorquinischen Unternehmen Hamilton Marine anvertraut.

Der Startpreis der Megayacht, die ihren Heimathafen in Monaco hat, wird auf rund 76 Millionen Euro geschätzt – etwa 20 Millionen weniger als der Preis, den der Geschäftsmann selbst vor einem Jahrzehnt für das Schiff gezahlt hatte.

Design von der Traditionsfirma De Voogt

Die 2012 von der niederländischen Werft Feadship gebaute und 2019 umgebaute Yacht von Amancio Ortega ist 68,7 Meter lang und 11,20 Meter breit. Sie hat einen Rumpf aus Stahl und einen Oberbau aus Aluminium in klassischem Design mit drei Decks mit umlaufender Promenade und einer Brücke, jedes Deck umfasst dabei einen Speisesaal und ein Wohnzimmer.

Die Superyacht, deren Innen- und Außendesign von der Traditionsfirma De Voogt stammt, bietet Platz für zehn Personen in fünf Kabinen, davon zwei Doppelkabinen mit getrennten Betten, drei Einzelkabinen, dazu gibt es noch eine Suite.

Das Schiff ist mit einem Essbereich unter sowie an Deck, luxuriösen Lounges und einer Kinoleinwand ausgestattet. Außerdem verfügt es über einen Crew-Bereich, in dem bis zu 18 Personen Platz finden.

Von Spanien nach New York ohne aufzutanken

Neben Fitnessraum, drei Speisesälen und audiovisueller Ausstattung verfügt die "Drizzle" über weitere Aussrüstung zur Unterhaltung der Passagiere: zwei Beiboote, zwei Windsurfbretter, zwei Paddelsurfbretter, zwei Kajaks, zwei Jetskis, Wasserski- und Tauchausrüstungen, ein Trampolin und eine Rutsche.

Das Schiff ist darauf ausgelegt, den Ozean zu überqueren: Es kann ohne aufzutanken von Spanien bis nach New York fahren. Im vergangenen Sommer unternahm die "Drizzle" zum letzten Mal eine Kreuzfahrt mit Amancio Ortega an Bord: Es ging durch die Gewässer von Montenegro, mit Start und Ziel in Monte-Carlo.

Im Zuge des Verkaufs des Schiffes über das Unternehmen Hamilton Marine mit Sitz in Palma de Mallorca, das seit 2018 von Jonathan H. Syrett geleitet wird, hat der Modemagnat Ortega bereits eine weitere Superyacht bestellt: Diese soll 180 Millionen Euro wert sein. /bro