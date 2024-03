Der nächste deutsche Nationalspieler: Mats Hummels hat sich ein Haus auf Mallorca gekauft

Die Außenstelle Mallorca der deutschen Nationalmannschaft hat Zuwachs bekommen. Nach Oliver Kahn, Basti Schweinsteiger, Marcell Jansen oder Jonas Hofmann gibt es nun einen weiteren Mallorca-Zweithausbesitzer unter den (Ex-)Nationalspielern. Wie die „Bunte“ am Donnerstag (7.3.) berichtete, soll sich Mats Hummels bereits vor anderthalb Jahren eine Immobilie im Südwesten gekauft haben. In den vergangenen zwei Sommern machte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund regelmäßig Inselurlaub und sorgte jeweils für Schlagzeilen in den Boulevardblättern.

Offiziell soll der 35-Jährige die Abwicklung des Hauskaufs über das Unternehmen VV Orka Mallorca GBR erledigt haben, bei welcher er als Gesellschafter fungiert. Die „Bunte“ zitiert einen Auszug des Handelsregisters: So sei die Firma für „die Bewirtschaftung und Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Vermietung und Verpachtung eigenen Grundbesitzes“ zuständig.

Drei Stockwerke mit Aufzug

Welche genauen Pläne Hummels mit der Mallorca-Immobilie, die sich in Hanglage in einem Villenviertel befindet, hat, ist nicht bekannt. Das Grundstück verfügt über 600 Quadratmeter. Das dreistöckige Gebäude hat einen Aufzug und mehrere Terrassen. Der Pool ist 24 Quadratmeter groß.

Es ist gut möglich, dass bald ein Tapetenwechsel beim Fußballer ansteht. Sein Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus. Hummels ist in einem Alter, in dem ein Karriereende immer wahrscheinlicher wird. Zu Saisonbeginn war der Abwehrspieler noch Stammkraft und verdiente sich mit guten Leistungen auch wieder einen Platz in der Nationalmannschaft. Zuletzt war der Weltmeister von 2014 aber außen vor. In diesem Jahr stand Hummels in der Liga nur noch 20 Minuten auf dem Platz. Dadurch sinken seinen Chancen auf einen Platz im EM-Kader im Sommer. Immerhin durfte er aber im Champions League-Achtelfinale über die volle Distanz ran. Dort steht das Rückspiel am Mittwoch (13.3.) gegen PSV Eindhoven an. Die Königsklasse ist der einzige Wettbewerb, in dem die Dortmunder noch Titelchancen haben. Wobei die bei den schwankenden Leistungen in dieser Saison eher gering ausfallen.

Hummels hat schon ein zweites Standbein

Hummels arbeitet mittlerweile schon an einem zweiten Standbein außerhalb des Profifußballs. Der 35-Jährige gründete gemeinsam mit Lukas Podolski in diesem Jahr die „Baller League“. Das ist quasi das deutsche Pendant der spanischen Kings League. Gespielt wird auf einem kleinen Feld in der Halle mit eigenen Regeln. Die Partien werden in den sozialen Netzwerken übertragen und sollen das junge Publikum vom Fußball begeistern. Mit dabei sind Ex-Profis sowie Social-Media-Stars und Influencer.

Mit der Influencerin Julia Nikola Gauly bandelte Hummels 2022 im Urlaub auf Mallorca an. Das Paar wurde beim Knutschen gesichtet. Im Jahr darauf postete der Fußballer selbst ein Foto von seinem Männertrip auf die Insel. Darauf zu sehen war eine 1.900 Euro hohe Rechnung des Beach Clubs „UM Beach House“ in Puerto Portals. Allein 1.240 Euro gingen dabei für Champagner und Daiquiris drauf. Auf den geposteten Foto zeigte sich Hummels aber eher wie ein gewöhnlicher Ballermann-Urlauber mit Bierdose in der Hand.