Der Luxushafen Puerto Portals gleicht dieser Tage einer Großbaustelle. Die Cappuccino-Gruppe baut vor der Playa del Oratori den Lobster Club, einen Luxus-Beachclub, der bereits am 10. Juni eröffnen soll.

Das neue Gebäude soll das Aushängeschild des Hafens werden. Es besticht durch ein wellenförmiges Dach und liegt direkt neben der Segelschule und dem Restaurant s'Esponja.

Luxus-Restaurant, Beachclub und Kneipe

Der Lobster Club teilt sich in drei Teile auf. Da ist in erster Linie das Lobster Restaurant, das auf eine exklusive Kundschaft setzt und entsprechend kosten wird. Man biete eine mediterrane Küche mit leichten Gerichten an, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu zählen beispielsweise ein Thunfisch-Tartar, verschiedene Paella- und Hummergerichte. Preise werden nicht genannt.

An das Restaurant ist der Beachclub angegliedert, der mit einem sogenannten Infinty Pool punktet. Sprich der Übergang des Schwimmbeckens geht optisch in den Himmel oder in das Meer über. Die Liegen und balinesischen Betten aus Teakholz würden eine neue Dimension des Luxus darstellen. Die Zonen zum Entspannen kann man jetzt schon vorab reservieren. Die Hängematte kostet 80 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen ist ein Handtuch, Wasser und Obst. Das balinesische Bett kostet 500 Euro für bis zu vier Personen.

Zuletzt bleibt noch die Cantina Lobster, eine Bar, die Häppchen und Getränke anbietet. Im Beachclub soll es jeden Abend Livemusik geben.

30 Millionen Euro sollen die Arbeiten im Puerto Portals kosten

Das Projekt ist Teil eines langfristigen Masterplans des Hafens, der 2018 begann. Für 30 Millionen Euro soll das Gelände umgestaltet werden. Gleichzeitig bekam die deutsche Betreiberfamilie Graf die Konzession für 35 Jahre verlängert. Sie gilt nun bis 2053. Neben dem Beachclub sollen weitere Gebäude für Geschäfte und ein unterirdisches Parkhaus gebaut werden. Im vergangenen Jahr stellte der Hafen zudem ein Drei-Stufen-Modell vor, mit dem die Nachhaltigkeit von Puerto Portals verbessert werden soll.