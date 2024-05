Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montag drei Personen festgenommen, die in einem Restaurant an der Playa de Palma randaliert und die Zeche geprellt haben sollen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (8.5.) hervor.

Ein Mann und zwei Frauen Mitte 30 waren in dem Lokal zu Gast. Sie waren stark betrunken und ihr Verhalten störte die anderen Gäste. Gegenüber den Kellnern zeigten die drei Restaurantbesucher ein aggressives Verhalten. Als sie anfingen, das Geschirr zu zerstören, bat sie der Wirt, die Rechnung zu begleichen und zu gehen. Am Ende doch noch Rechnung bezahlt Die drei Personen weigerten sich, ihre Schulden zu begleichen und versuchten, aus dem Lokal zu stürmen. Die Kellner hielten sie auf, woraufhin die Betrunkenen Möbel zerstörten. Die Polizei nahm die aufmüpfigen Gäste fest. Diese leisteten dabei Widerstand. Letztlich hatte der festgenommene Mann ausreichend Bargeld in der Tasche, um die Rechnung zu begleichen. Um welchen Betrag es sich handelte, ist nicht bekannt. Die drei Personen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten.