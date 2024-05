Nach vielen Monaten des Umbaus sind es nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung des Lokals von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel, dem "Sharky's" in Cala Ratjada. Ob es letztlich, wie zunächst geplant, der 15. Mai wird, oder doch der 16. oder 17. Mai, steht noch nicht sicher fest. Eines weiß der Vater einer Tochter aber schon sicher: Nach all der Anstrengung und dem Ärger rund um die Renovierungsarbeiten in dem Lokal und die Eröffnungsvorbereitungen möchte der Partner von Peggy Jerofke am 10. Juni eine Riesenparty dort veranstalten.

Sein Manager hatte ihn auf die Idee gebracht, erzählte Jerkel gegenüber der MZ. "Er hat gesagt: Lass uns doch für den ganzen Stress, den du hattest, eine richtig fette Party machen, mit ganz vielen Gästen und richtig Trallala." Eigentlich sei das gar nicht sein Stil, gibt er weiter zu. "Aber dieses Mal will ich richtig feiern." Platz dafür bietet das "Sharky`s" genug: Das Lokal ist circa 500 Quadratmeter groß und bietet Platz für um die 200 Gäste. Genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht fest Über ein Jahr lang war Jerkel mit dem Umbau des Lokals in der Avinguda Agulla auf Höhe der Hausnummer 92 beschäftigt, hatte dabei etwa immer wieder Ärger mit den Handwerkern. Dass er genervt war, sah man ihm auch beim MZ-Besuch im Dezember 2023 an. Damals war quasi schon abzusehen, dass es mit einer Eröffnung zu Ostern eher nichts wird. Zudem betonte er gegenüber der MZ immer wieder, was für ein Geldfresser sein neues Herzensprojekt sei. Später wurde dann zu allem Übel noch bekannt, dass Jerkel das Projekt nicht mehr mit seiner Geschäftspartnerin Helena Wachholz voranbringt. Wachholz war parallel als Geschäftsführerin in den Betrieb des Lokals gegenüber, dem einstigen "Moli's", eingestiegen. Das bereits geöffnete Lokal betreibt ihr ältester Sohn. Bei Vox werden die Zuschauer irgendwann sehen, was zwischen Jerkel und Wachholz passiert ist. Auch Jerofke mischt wieder mit Unterstützt wird Jerkel dafür aber nun wieder besonders von seiner Partnerin Peggy Jerofke. "Ich betreibe das Tiki Beach und Steff das Sharky's, aber wir unterstützen uns gegenseitig und jetzt wird erst mal alles dran gesetzt, das Sharky's auch zu eröffnen und da bin ich natürlich an Steffs Seite", erklärte Jerofke kürzlich gegenüber der MZ. Kürzlich war in der Vox-Sendung "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" bekannt geworden, dass die Auswanderer, die sich Ende 2022 getrennt hatten, wieder ein Paar sind. Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Nach Trennung: Bilder aus 24 Jahren Beziehung zwischen den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Steff und Peggy