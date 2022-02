Das schöne Wetter auf Mallorca hat eine Ablauffrist. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für das Wochenende graue Wolken und wohl auch Regen. Ehe es so weit ist, wird es aber nochmal bombastisch. Die Temperaturen knacken sogar die 20-Grad-Marke.

Der Februar ist auf der Insel so gestartet, wie der Januar geendet ist: mit reichlich Sonnenschein. Auch am Mittwoch (2.2.) gibt es am Himmel so viele Wolken wie Klopapier in den Supermarktregalen im März 2020. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den vergangenen Tagen und knacken wohl schon die 20-Grad-Marke. Am wahrscheinlichsten ist das in Porreres. In den anderen Gemeinden liegen die Temperaturen teils deutlich darunter: 17 Grad in Cala Ratjada und Palma de Mallorca, 15 Grad in Andratx und 14 Grad im Sóller-Tal.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nach Sonnenuntergang um 18.11 Uhr wird es kalt. Die Tiefstwerte liegen bei 2 Grad in Sa Pobla. An den Küsten bleibt es bei 7 Grad milder. Um 7.53 Uhr zeigt sich die Sonne am Donnerstag wieder und sorgt für mollige Temperaturen. Am frühen Morgen wird es etwas neblig. Im Tagesverlauf zieht die ein oder andere Wolke am Himmel vorbei.

Bis zu 22 Grad in Pollença

Die Temperaturen steigen erneut. 22 Grad sollen es in Pollença werden, 19 Grad in Cala Ratjada und 17 Grad in Palma de Mallorca. Nachts wird es etwas wärmer in der Inselmitte, wo die Tiefstwerte bei 4 Grad liegen. An den Küsten werden es erneut um die 7 Grad.

Am Freitag folgt ein Mix aus Sonne und Wolken. Diesmal ist der Süden mit den höheren Temperaturen dran: 21 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor, 18 Grad in Pollença und Cala Ratjada.

Am Samstag wird es spürbar kälter. Dann liegen die Höchstwerte nur noch bei 16 Grad. Der Himmel bleibt wohl den ganzen Tag bedeckt, besonders am Abend kann es leicht regnen. Keine Sorge! Schon am Sonntag kehrt der Sonnenschein zurück. Wobei die Temperaturen dann nicht mehr die 20-Grad-Marke knacken und es nachts wieder frostig wird. /rp