Die Maskenpflicht im Freien bleibt in Spanien vorerst bestehen: Das spanische Parlament hat am Dienstag (1.2.) für die Verlängerung dieser im Dezember eingeführten Maßnahme gestimmt. Die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darías betonte jedoch, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme handele und die sinkenden Infektionszahlen "schon bald" zu einer Abschaffung der Pflicht führen könnte. Die Maskenpflicht gilt nicht in der freien Natur, in den Bergen oder am Strand, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt wird oder wenn man nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts unterwegs ist.

Zuvor hatten sich die Regierungschefs der Autonomieregionen Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicien, Madrid und Aragón gegen eine Verlängerung der Maßnahme ausgesprochen. Die Maskenpflicht im Freien sei nicht effizient, hieß es aus den Regionen. Darías hielt den Kritikern Studien des staatlichen Zentrums für die Koordinierung von Gesundheitsalarmen und Notfällen (CCAES) entgegen, die zum gegensätzlichen Schluss gekommen waren. Gegen den europäischen Trend Spanien positioniert sich mit der Verlängerung der Maskenpflicht gegen den europäischen Trend. Irland hatte bereits am 21. Januar praktisch alle Corona-Restriktionen gelockert. Am Dienstag (1.2.) zog Dänemark nach. So wurden unter anderem die Maskenpflicht im Freien und der Covid-Pass abgeschafft. Auch Veranstaltungen und Nachtleben dürfen wieder ohne Restriktionen stattfinden. Auch Frankreich verkündete am Mittwoch (2.2.) Lockerungen wie die Abschaffung der Maskenpflicht im Freien und die Aufhebung von Zuschauerbeschränkungen bei Veranstaltungen. Allerdings werden andere Maßnahmen wie der Covid-Pass dort beibehalten. Restriktionen mittelfristig abbauen Dennoch geht auch in Spanien die Diskussion dahin, dass mittelfristig Restriktionen abgebaut werden. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte Mitte Januar im Interview mit dem Radiosender "Cadena Ser" erklärt, spanische Experten arbeiteten daran, das Coronavirus etwa wie eine Grippe zu behandeln und die Entwicklung der Infektionsfälle anhand eines Wächtersystems zu kontrollieren. Man müsse berücksichtigen, dass Covid-19 sich von einer Pandemie zu einer endemischen Krankheit entwickle, auf die man mit neuen Maßnahmen reagieren müsse. Sánchez betonte, für eine effektive Umsetzung sei eine europäische Lösung notwendig.