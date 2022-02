Der Frühling auf Mallorca ist da: Am Donnerstag (17.2.) werden Temperaturen von bis zu 21 Grad in der Inselmitte erreicht. Im Nordwesten liegen die Höchstwerte jedoch nur bei 16 Grad. Purer Sonnenschein prägt das Wetter auf der gesamten Insel. Am Morgen kann es im Westen und auf den Gipfeln der Insel vereinzelt starken Wind aus westlicher Richtung geben.

Auch am Freitag bleibt es frühlingshaft warm und die Sonne scheint den ganzen Tag über bei Werten um die 20 Grad. Allein im äußersten Südwesten, rund um Andratx, verharren die Temperaturen bei 16 Grad. Nachts sinken die Werte gerade mal auf angenehme sieben Grad. Am Morgen gibt es leichten Wind aus dem Süden und Südwesten. Kurze Eintrübung am Samstag Am Samstag wird es allerdings etwas wechselhafter. Im Laufe des Vormittags ziehen immer mehr Wolken auf. Die Sonne ist auf der gesamten Insel kaum mehr zu sehen. Die Temperaturen sinken spürbar und erreichen nur noch Höchstwerte von bis zu 16 Grad. Die Tiefstwerte bleiben mit ungefähr sieben Grad aber konstant. Zum Teil kommt es zu starkem Wind aus dem Norden und dem Nordosten. Am Sonntag steigen die Temperaturen dann wieder. Die Sonne und das Frühlingswetter kehren damit zurück auf die Insel. Es werden Höchstwerte von bis zu 19 Grad erreicht. /ht