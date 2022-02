Blau und wolkenlos ist der Himmel, die Sonne strahlt, dass es das Herz erwärmt: Mallorca präsentiert sich am Dienstag (8.2.) weiterhin frühlingshaft, weckt Lust auf einen Strandspaziergang oder ein Eis. In Palma de Mallorca erreichen die Temperaturen im Laufe des Tages bis zu 18 Grad, in Sa Pobla sind es maximal 16 Grad. In den Bergen wird es etwas kühler mit Maximalwerten von 14 Grad in Lluc.

Zwischenzeitlich kann es im Laufe des Tages vor allem im Zentrum und im Süden der Insel windig werden. Die Böen wehen aus Nordost. Die Sonne geht erst um 18:18 Uhr unter, danach fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad in Palma und zwei Grad in der Tramuntana ab. In Felanitx bleiben die Werte etwas konstanter: Von den 17 Grad im Laufe des Tages geht es bis auf zehn Grad in der Nacht herunter. Um Mitternacht ziehen die Wolken auf Gegen Mitternacht zieht von Süden her ein breites Wolkenfeld auf, das sich im Laufe des Vormittags vor allem über den Inselosten verteilt. Regen wird zunächst keiner erwatet. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch unverändert oder steigen sogar leicht auf bis zu 19 Grad in Palma. Gegen Mittag sollte sich ein Großteil der Wolkenfelder schon wieder verzogen haben, es bleibt laut der staatlichen Wetteragentur Aemet auch weitgehend windstill. In der Nacht bleiben die Tiefstwerte ähnlich wie in der Nacht zuvor. Auch am Donnerstag soll die Sonne - abgesehen von Nebelfeldern im Laufe des Vormittags - weiter auf der ganzen Insel zu sehen sein, die Temperaturen bleiben tagsüber unverändert. Allerdings erwartet den Inselosten um Felanitx ein drastischer Temperaturabfall, dort könnte es bis auf drei Grad runtergehen. Für den Freitag wird ein Sonne-Wolken-Mix bei gleichbleibenden Temperaturen erwartet. Gegen Nachmittag könnte es vereinzelt zu leichten Regenfällen kommen. /pss