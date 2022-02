Regenwetter? Was Mallorca-Bewohner in den vergangenen Wochen nur noch vom Hörensagen kannten, blüht der Insel am Montag (14.2.) rechtzeitig zum Valentinstag. Das Aufstehen kann man sich getrost sparen, vormittags wird es fast überall auf der Insel nass. Nur im Osten besteht die Chance auf einen trockenen Start in den Tag. Überall hängen dicke Wolken am Himmel, die gegen Mittag mehr und mehr aufreißen.

Ab dem Mittagessen kann sich außer in der Inselmitte vielerorts wieder die Sonne blicken lassen. Abends wird es in weiten Teilen der Insel sonnig, einem romantischen Valentinstags-Abendessen auf der Terrasse steht nichts im Wege (allerdings mit Jäckchen ausgerüstet). Der Wind weht meist schwach aus Südwesten.

Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf im äußersten Norden bis auf 18 Grad, sonst bleibt es mit 14 bis 17 Grad ein wenig frischer. In der Nacht sinken die Werte auf 4 Grad in der Inselmitte und rund 6 Grad an der Küste.

Am Dienstag kann der Regenschirm außer in der Inselmitte schon wieder eingemottet werden. Vormittags wird es inselweit sonnig, am Nachmittag könnte es rund um Sineu und Sa Pobla hier und da ein wenig tröpfeln. Die Höchstwerte schaffen es erneut auf 15 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es wieder in der Bucht von Pollença. In der Nacht kühlt es in der Inselmitte bis auf 4 Grad ab, im äußersten Südwesten rund um Andratx und in der Bucht von Pollença bleibt es mit 8 Grad etwas milder.

Am Mittwoch scheint tagsüber fast überall die Sonne ungestört vom blauen Himmel, nur einige hohe Wolkenfelder ziehen vorüber. Die Höchsttemperaturen steigen vor allem im Osten der Insel spürbar an. Rund um Cala Millor und die Küstenorte von Manacor schaffen es die Werte auf bis zu 19 Grad. Im Rest der Insel bleibt es bei 17 bis 18 Grad. Der Rest der Woche besticht durch strahlenden Sonnenschein, die Temperaturen steigen munter weiter an, die 20-Grad-Marke ist dann kein Problem mehr. /jk