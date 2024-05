Das wechselhafte Wetter auf Mallorca hält weiter an. Zum Feiertag am 1. Mai scheint zunächst in weiten Teilen der Insel die Sonne. Auf der Halbinsel Formentor wird es mit 21 Grad am wärmsten. Im Südwesten um Andratx erreichen die Werte maximal 17 Grad. Gen Nachmittag ziehen von Westen her Wolken über die Insel. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei bis zu 65 Prozent. Vereinzelt kann es auch zu Hagel kommen. Der Wetterdienst Aemet kann nicht ausschließen, dass die Niederschläge örtlich stärker ausfallen, misst dem aber eine eher geringe Wahrscheinlichkeit zu.

Vorerst dürfte das aber der letzte Regen sein, der in dieser Woche auf die Insel niederprasselt. Für Donnerstag ist den ganzen Tag über Sonnenschein angesagt. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht und erreichen maximal 20 Grad im Inselosten. Der Wind weht aus westlicher Richtung, zwischenzeitlich kann es zu stärkeren Böen kommen.

So wird das Wetter am Freitag (3.5.)

Am Freitag wird es dann schon wieder ein wenig wärmer. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad, unter anderem in Inca, Sa Pobla, Pollença, sowie im Nordosten in Cala Ratjada und im Osten in Cala Millor. Nach derzeitigem Stand wird überall auf der Insel die 20-Grad-Marke geknackt. Am Himmel zeigen sich zwischenzeitlich einige Wölkchen in höheren Lagen, ansonsten bleibt es aber sonnig. Der Wind weht leicht aus westlicher Richtung.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Mit Nebel geht es ins Wochenende

Wenn am Samstag die Sonne um 6.45 Uhr aufgeht, dürfte sie in einigen Teilen der Insel zunächst wegen Nebelfeldern nicht zu sehen sein. Diese lösen sich aber im Laufe des Vormittags auf. Wolken sind für den Rest des Tages nur in höheren Lagen zu erwarten. Die Temperaturen setzen ihren Aufwärtstrend fort und erreichen im Norden der Insel die 25 Grad.

Der Sonntag dürfte derweil seinem Namen gerecht werden. Bei Temperaturen von 25 Grad bleibt es weitgehend wolkenfrei.