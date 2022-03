Am kommenden Sonntag (20.3.) beginnt laut Kalender der Frühling - so ganz merken wird man es erstmal aber nicht. "Der Frühling startet mit Winterwetter", erklärte María José Guerrero, die Leiterin des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen bei der Präsentation der Frühjahrsprognose am Donnerstag (17.3.). Noch bis mindestens kommenden Freitag (25.3.) soll das nasse und eher kalte Wetter vorherrschen.

Dann aber dürften - auch im Hinblick auf Ostern - die Temperaturen wieder steigen. "Das Wetter wird im Frühling wärmer als üblicherweise", erklärte Guerrero. Die durchschnittliche Höchsttemperatur im Frühjahr sei 18 Grad. Dies werde höchstwahrscheinlich in diesem Jahr überschritten. Die Aemet schließt nicht aus, dass es gegen Ende des Frühjahrs zu ersten Hitzewellen kommt. Allerdings gehe man zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die Niederschlagsmenge die für die Jahreszeit üblichen Verhältnisse erreicht. Zwischen April und Juli fallen durchschnittlich 94 Liter pro Quadratmeter. Es könne durchaus sein, dass es in den kommenden Wochen erneut zu Schlammregen wie am Donnerstag (17.3.) kommt. Trockenster Winter seit Beginn der Aufzeichnungen Vielleicht wäre ein wenig Regen gut, denn der vergangene Winter war der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1952. Auf Mallorca und den Nachbarinseln gab es 75 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt. Normalerweise fallen in der Zeit rund 160 Liter pro Quadratmeter. In diesem Winter waren es lediglich 40 Liter. Der Februar war besonders trocken. Hier betrug die Schwankung gegenüber dem Durchschnittswert 94 Prozent. Dabei unterscheidet sich die Niederschlagsmenge von Messstation zu Messstation. Am Kloster Lluc fielen 100 Liter pro Quadratmeter, der absolute Niedrigstwert für einen Winter. Am Flughafen Palma fielen nur 15,5 Liter pro Quadratmeter. Das ist der zweitniedrigste Wert seit dem Winter 1975, als sechs Liter weniger fielen. Der Tag mit dem meisten Regen war der 2. Dezember als in Lluc 43,3 und in Artà 30,2 Liter pro Quadratmeter fielen. Die durchschnittliche Höchsttemperatur betrug 15,9 Grad. Damit war es ein Grad wärmer als sonst. Die durchschnittliche Niedrigtemperatur betrug sechs Grad, ein halbes Grad weniger als der Normalwert.