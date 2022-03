Das Wetter auf Mallorca macht es einem derzeit schwer, langfristige Pläne zu schmieden. In dieser Woche bleibt es wechselhaft. Mal strahlt die Sonne am blauen Himmel, mal ist es grau und regnerisch. Immerhin sind die Temperaturen tagsüber angenehm.

Der Dienstag (8.3.) ist sonnig gestartet. Das soll sich aber im Tagesverlauf ändern. Gen Nachmittag zieht der Himmel zu und es kann regnen. Am Abend liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca bei 80 Prozent. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung.

Höchstwerte von 17 Grad

Die Temperaturen erreichen nach dem Mittagessen Höchstwerte von 17 Grad in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es ein bis zwei Grad kühler. Nachts wird es im Vergleich zum Vortag etwas wärmer. Frost droht erstmal nicht mehr. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad in der Inselmitte, das wärmere Meer sorgt dafür, dass es an den Küsten milder bleibt: 7 Grad in Palma de Mallorca.

Am Mittwoch ändert sich das Wetter gefühlt ständig. Nach Sonnenaufgang um 7.08 Uhr ist es bewölkt un des kann vereinzelt zu Schauern und Gewitter kommen. Danach klart der Himmel auf und die Sonne kommt raus. Zumindest bis zum Mittag. Dann zieht es vor allem in der Inselmitte wieder zu und es regnet. An den Küsten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Sonne weiter scheint. Dennoch beziffert der spanische Wetterdienst Aemet die Chance auf 50/50, dass es regnet.

Regen und Kälte ab dem Wochenende

Die Tagestemperaturen sinken leicht und erreichen Höchstwerte von 15 bis 16 Grad. In der Nacht bleibt die Lage unverändert. Am Donnerstag wird es überwiegend schön. Es kommt zu einem Sonne-Wolken-Mix, laut Aemet bleibt es aber wahrscheinlich trocken. Die Temperaturen steigen ordentlich an und erreichen Höchstwerte von 20 Grad in Pollença, auf der restlichen Insel um die 19 Grad. Das ist wohl nur ein kurzes Zwischenhoch. Ab dem Wochenende soll es wieder etwas kühler und vor allem regnerisch werden. /rp