Immer wieder haben die langwierigen Bauarbeiten an der Meerespromenade von Cala Ratjada auf Mallorca in den vergangenen Monaten für Wirbel gesorgt - nicht zuletzt deshalb, weil sie noch immer im Gange sind und nicht wie geplant vor dem Start der Urlaubersaison vor Ostern beendet wurden.

Jetzt gibt es einen neuen Aufreger: An einem Teil der Mauer befestigen Arbeiter einen kleinen Gitterzaun - und verhindern so, dass sich Passanten auf derselben niederlassen. Bislang betrifft dies nur einen kleinen Bereich auf Höhe der Pizzeria "Lunas". Die Gemeindeverwaltung hat zunächst nicht auf eine Anfrage der MZ reagiert, inwieweit der Gitterzaun auch an anderen Stellen angebracht werden soll. Die Arbeiter wollten sich am Donnerstag (19.5.) nicht äußern.

Dennoch: Die Baumaßnahme ist Grund genug, um unter Deutschen eine hitzige Diskussion in den sozialen Netzwerken zu entfachen. "Das ist nicht schön", so die Meinung vieler Mitglieder der Facebook-Gruppe "Cala Ratjada Insider", die unter einem entsprechenden Foto ihre Kommentare posten. "Das macht viele Menschen jetzt unglücklich, denn diese Promenadenmauer ist einfach Legende", so eine Userin. "Kinder können so trotzdem auf die Mauer klettern und herunterfallen", pflichtet eine andere bei. "Langsam aber sicher wird das gemütliche Ortsbild komplett 'verschandelt'."

Enttäuschte Stammurlauber

Tatsächlich war die Mauer bisher beliebt bei Bummlern, die sich auf ihr niederließen, um die Schiffe im Hafen zu beobachten, ihre müden Füße zu auszuruhen oder ein Eis auf der Hand zu schlecken. "Wenn die Stadt das so entscheidet, haben wir als Touris nicht das Recht, dran rumzumeckern", belehrt eine andere Facebook-Nutzerin - und bekommt prompt Antwort. "Mein Geld bekommt in Zukunft eine andere Gemeinde", so ein enttäuschter Cala-Ratjada-Liebhaber.

Derweil gehen die Arbeiten an der Promenade weiter. Aktuell ist der gesamte Bereich zwischen dem Café Noah's bis zum Stadtstrand Son Moll gesperrt. MZ-Informationen zufolge sollen die Arbeiten am 15. Juni abgeschlossen sein, eine offizielle Bestätigung wollte das Rathaus jedoch nicht abgeben. /somo