Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Meerespromenade in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca ist es am Mittwoch (4.5.) zu einer lautstarken Diskussion zwischen Beamten der Ortspolizei und dem TV-Auswanderer Steff Jerkel gekommen.

