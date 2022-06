Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit einem heißen und trockenem Sommer 2022 auf Mallorca. Das hat Aemet Baleares-Chefin Maria José Guerrero bei einer Prognose über die am Dienstag (21.6.) gestartete Jahreszeit bekannt gegeben. "Die Vorhersage sagt höhere Temperaturen als üblich voraus, während kaum Niederschläge zu erwarten sind", so Guerrero.

Offiziell geht der Sommer bis zum 23. September. Die Meteorologen erwarten ein konstantes Wetter bis Mitte August, danach kann es auf der Insel wechselhaft werden. Die Durchschnittstemperatur wird in den nächsten drei Monaten bei über 24 Grad Celsius liegen. Wobei die Hitze bis Mitte August zunimmt, danach sinken die Temperaturen Stück für Stück. Besonders in den kommenden anderthalb Monaten sind mehrere Hitzewellen zu erwarten, die durch Luftströme aus Afrika verursacht werden. Am Dienstag läuft die erste Hitzewelle des Jahres aus, die die Temperaturen in Spanien über die 40-Grad-Marke getrieben haben.

Im Sommer fallen auf den Balearen normalerweise Niederschläge von etwa 86 Litern pro Quadratmeter. Aemet befürchtet, dass diese Menge in diesem Jahr nicht erreicht wird. Die Niederschlagsmenge schwankt von Monat zu Monat. Bis Mitte August regnet es in der Regel nur leicht. Da die Luftmassen aus Afrika Saharastaub mit sich führen, regnet es diesen herab.

Die Sommergewitter sind meist trocken. Ab Mitte August ändert sich die Situation. Es gibt mehr und stärkere Stürme. Neben starken Böen sind sogar Tornados möglich.

So war der Frühling auf Mallorca

Auf Mallorca lag die Durchschnittstemperatur im Frühling bei 17 Grad, was die zweithöchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten ist. Besonders im Juni war es bei durchschnittlich 24 Grad sehr warm. Erstmals kam es so früh im Jahr zu einer fünf Tage langen Hitzewelle mit fast 40 Grad vom 14. bis 18. Juni in Porreres. Auf Formentera gab es mit 37,6 Grad einen Hitzerekord im Juni.

Die Tiefstwerte lagen bei minus 2,6 Grad, die an einigen Tagen im März und April in Escorca gemessen wurden. Die Zahl der Tropennächte im Frühjahr hat zugenommen. Davon ist die Rede, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Die erste gab es bereits im Mai.

Im Gegensatz zum anstehenden Sommer war der Frühling mit 23 Prozent mehr Regen feuchter als in den vergangenen Jahren. Auf Mallorca prasselten 140 Liter pro Quadratmeter im Frühling herab, während der Durchschnitt zuvor bei 124 Litern lag.

Auffällig war zudem der dunkle März, als die Sonne in Palma de Mallorca nur an 86 Stunden geschienen hat. Normal waren in den vergangenen Jahren 206 Sonnenstunden.