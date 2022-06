Ein Mann ist am Montag bei einem Wohnungsbrand auf Mallorca gestorben. Die genauen Umstände sind noch unbekannt. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, soll es sich um einen etwa 80-Jährigen handeln.

Die Feuerwehr fand den Leichnam des Mannes

Das Feuer war gegen 17.15 Uhr im Carrer de Can Caimari ausgebrochen, die an der bekannten Fleischerei Ca Na Paulina in Coll d'en Rabassa entlangführt. Die Feuerwehr fand in einer Wohnung den verkohlten Leichnam des Mannes.

Die Flammen hatten sich in einem Wohnhaus neben einer Fläche ausgebreitet, die der Mann zum Parken von Booten und anderen Verkehrsmitteln nutzte. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. /rp