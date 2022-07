Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Dienstag (26.7.) den Besitzer einer Bar zwischen dem Carrer d'Aragó und dem Parc de ses Estacions in Palma festgenommen, weil er in den vergangenen Jahren Hunderte Frauen gefilmt hat, die in seinem Lokal auf Toilette gegangen sind. Dazu hatte er eine Wasserflasche mit einer versteckten Kamera in der Frauentoilette aufgestellt. Die Polizei hat bisher nur 38 Opfer identifizieren können, muss aber noch rund 5.000 Videos durchforsten.

Der 42-Jährige flog auf, als eine Kundin die Wasserflasche mit versteckter Kamera fand und damit zur Polizei ging. Sie erklärte, dass sie bereits 2020 eine solche Kamera in derselben Bar gefunden habe. Damals habe sie einfach nur die Kamera zerstört, erklärte sie den Beamten. Die Polizisten stellten fest, dass in der Wasserflasche eine Kamera lag, die durch einen Bewegungsauslöser mit dem Filmen startet. Die Beamten fanden mehr als 100 Videoausschnitte auf der Speicherkarte der Kamera. In manchen waren Frauen zu sehen, die auf Toilette gingen. In anderen der Verdächtige, der immer wieder überprüfte, ob die Kamera noch funktionierte. Eingriff in die Intimsphäre Nach der Festnahme durchsuchte die Polizei am Dienstag sowohl die Bar als auch die Wohnung des Verdächtigen. Im Lokal fanden die Polizisten zwei weitere Wasserflaschen mit versteckter Kamera hinter dem Tresen versteckt. In der Wohnung entdeckten sie einen Laptop, den der Verdächtige womöglich zum Sichten der Videos nutzte und 44 Speicherkarten, auf denen die rund 5.000 Videos waren, die die Polizei nun auswertet. Da es im Moment keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der 42-jährige mutmaßliche Spanner die Videos im Internet verbreitet hat, wird momentan nur wegen eines Eingriffs in die Intimsphäre gegen ihn ermittelt. Er ist inzwischen bis auf Weiteres wieder auf freiem Fuß.