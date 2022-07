Rund zwei Wochen nach dem Tod eines 34-Jährigen vor einer Disco in Cala Major bei Palma haben Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der Verdächtige soll dem Opfer in der Nacht vom 24. Juni einen tödlichen Fußtritt verpasst haben.

Wie aus Polizeikreisen gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (7.7.) verlautete, stand die Identität des Hauptverdächtigen bereits seit mehreren Tagen fest. Bekannt wurden bislang weder das Alter, noch die Herkunft des Mannes, gegen den wegen eines Tötungsdelikts ermittelt wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass dem tödlichen Fußtritt eine Auseinandersetzung in der Disco Rockefeller's in Cala Major vorausgegangen war.

Der Beschuldigte war in einer Gruppe unterwegs

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mehrere Personen vernommen, die in Begleitung des Hauptverdächtigen waren, aber sich nach ihrer Aussage nicht an der Attacke beteiligt hatten. Bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters halfen zudem Aufnahmen von Überwachungskameras, die im Zuge der Ermittlungen gesichtet worden waren.

Das Opfer erlitt nach dem Angriff einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Der junge Mann wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht, konnte sich aber von der schweren Kopfverletzung nicht erholen. Bei dem Opfer handelt es sich um den Koch eines Lokals in Palma. Der Verdächtige sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. /ff