Am 12. September beginnt auf Mallorca wieder die Schule – und für sozial schwache Familien beginnen die Sorgen, weil Zeit und Geld für die gezielte Unterstützung der Kinder fehlt. Hier kommt die erfolgreichste deutschen Hilfsorganisation der Insel ins Spiel: "Hope Mallorca startet jetzt mit Nachhilfeunterricht für Kinder", sagt Präsidentin und Mitgründerin Heimke Mansfeld der MZ.

Die erste Nachhilfeklasse unter Leitung einer professionellen Lehrerin gibt es seit Anfang September in Santanyí. 27 Kinder sind derzeit registriert, die an dem Angebot teilnehmen können. Später soll das Projekt auf Portocolom, Alcúdia oder Cala Bona ausgeweitet werden – je nachdem, wie es angenommen wird. Der Nachhilfeunterricht koste 96 Euro pro Monat für jedes Kind.

Finanziert wird das Ganze durch ein neues Produkt im Online-Shop von Hope Mallorca. Ursprung der Aktion war ein Malwettbewerb für Kinder Anfang des Sommers, bei dem es Eintrittskarten für das Aqualand El Arenal zu gewinnen gab. Das Gewinnerbild wird nun auf "Help-Hope-Love"-T-Shirts gedruckt, die in mehreren Größeren für 15 bis 20 Euro erhältlich ist. "Der Erlös fließt vollständig in den Nachhilfeunterricht", erklärt Mansfeld. Dabei entspricht der Kauf eines T-Shirts einer Stunde Unterricht für ein Kind. Die Drogeriemarktkette Rossmann unterstützte die Aktion zusätzlich mit kostenlosen Schreibmaterialien.

Auch Schulmaterial ist Jahr für Jahr teuer

Jedes dritte Kind auf den Balearen, 34,1 Prozent, ist laut Hope von Armut und Ausgrenzung bedroht. Besonderer Nachhilfebedarf bestehe bei Katalanisch: Vor allem Kinder aus Familien von Zugewanderten beherrschten die Sprache nicht, auf der in der Schule unterrichtet wird. "Viele Eltern arbeiten Vollzeit im Tourismus und sind auch gar nicht in der Lage, ihren Kindern zu Hause bei den Hausaufgaben zu helfen", sagt Mansfeld.

Und es gibt noch mehr Baustellen: "Hier in Spanien müssen die Familien die Schulbücher selbst kaufen. Die Ausgabe liegt zwischen 150 und 250 Euro", so die Hope-Vorsitzende. Da in den Büchern direkt gearbeitet wird und zudem jedes Jahr eine neue Auflage mit Änderungen erscheint, lassen sie sich auch nicht weitergeben. "Das ist etwas unglücklich gemacht, aber wir probieren, überall, wo wir können, mit helfenden Händen ranzugehen", sagt Mansfeld. Über den Online-Shop der Stifung können Sie daher auch mit 200 Euro den Kauf von Schulmaterial für ein Jahr für ein Kind in einer schwierigen Situation sponsern. /bro