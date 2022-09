Ein 58-jähriger Mann ist am Montag (19.9.) beim Sturz aus dem fünften Stock eines Wohnhauses in Palma de Mallorca gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Carrer Sant Vicenç de Paul in der Nähe des Einkaufs- und Freizeitkomplexes Ocimax im Norden der Stadt.

Der Mann kletterte ersten Erkenntnissen nach an der Fassade hoch, um in eine Wohnung einzubrechen. Als er entdeckte, dass sich Personen im Haus befanden, verlor er den Halt und fiel. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Nationalpolizei untersucht nun die genauen Umstände. /pss