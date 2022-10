Der seit einem Flugzeugabsturz am Wochenende vermisste deutsche Unternehmer Rainer Schaller pflegte enge Verbindungen nach Mallorca. Der Gründer der Discount-Fitnessstudiokette McFit besaß ein großes Anwesen in der Nähe von Bunyola.

Unter anderem machte dort im Sommer 2022 der portugiesische Weltklasse-Fußballer Cristiano Ronaldo mit seiner Familie Urlaub. Der Stürmer von Manchester United sorgte auf der Insel für Schlagzeilen, weil einer seiner Angestellten einen 2,1 Millionen Euro teuren Bugatti Veyron des Fußballers in Bunyola gegen eine Wand setzte.

Erstes McFit Spaniens

Mallorca wählte er zudem aus, um sein erstes Fitnessstudio in Spanien zu eröffnen. Mittlerweile sind es über 40 Filialen, in ganz Europa über 250.

Auf der Insel pflegte Schaller auch Freundschaften, vor allem zum Schauspieler Til Schweiger, der ebenfalls ein Haus auf der Insel besitzt. Schweiger äußerte sich schockiert von der Nachricht des Flugzeugabsturzes. "Ich habe ihn geliebt wie einen Bruder", erklärte er gegenüber der "Bild am Sonntag".

Auf der Reise in ein Luxusresort

Der 53-jährige Schaller war am vergangenen Freitag (21.10.) gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sowie zwei Kindern und einem weiteren Mann an Bord einer Piaggio 180 von Mexiko nach Costa Rica unterwegs, als die Maschine kurz vor der Landung abstürzte. Wie die "Bild" am Dienstag berichtet, war die Familie auf dem Weg ins Luxusresort "Congo Bongo". Schaller hatte sich für den Urlaub, der auch nach Südamerika führen sollte, fünf Wochen freigenommen. Mittlerweile wurden mehrere Wrackteile geborgen, zudem die Leichen eines Mannes und eines Jungen.

Der aus dem Kreis Bamberg stammende Schaller hatte sein Fitnesstudio-Imperium ab Ende der 90er-Jahre aufgebaut. Zunächst soll er Freunde für 15 Mark im Monat auf dem Dachboden seines Elternhauses trainiert haben lassen. 1997 eröffnete er in Würzburg seine erste McFit-Filiale. Vor zwei Jahren kaufte er die US-Fitnessstudiokette "Gold's Gym". /pss