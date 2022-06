Fehlen eigentlich nur noch Lionel Messi und Karim Benzema - eventuell noch ein Haaland - , um die weltbesten Stürmer auf Mallorca zu haben. Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo machen derzeit Inselurlaub.

Beim Polen kommt die Wahl des Reiseziels wenig überraschend. Lewandowski hat ein Haus in Santa Ponça und verbringt fast jede freie Minute auf Mallorca. Seine Frau Anna Lewandowska kommentiert das Familienleben fast täglich auf ihrem Instagramkanal. Zuletzt ging es an die Playa Formentor:

Der Stürmer des FC Bayern München fehlte da noch, da er mit der Nationalmannschaft bei der Nations League spielen musste. Wie der Journalist Gerard Moreno berichtet, landete Lewandowski um 12.45 Uhr am Mittwoch (15.6.) in seinem Privatjet auf der Insel.

🚨 CONFIRMADO. Lewandowski ya está en Mallorca. El jugador llegó 12.45h en jet privado dsd Varsovia @JijantesFC pic.twitter.com/4PQh87vbst — Gerard Romero (@gerardromero) 15 de junio de 2022

Moreno verfolgt den FC Barcelona und dürfte hoffen, dass der Pole zu den Katalanen wechselt. Seine Absicht, der Bundesliga den Rücken zu kehren, hat der Stürmer mehrfach ausgedrückt. Noch konnten sich die Vereine aber nicht auf eine Ablöse einigen. Wie die "Bild" berichtet, sollen die Mitglieder des FC Barcelona am Donnerstag (16.6.) über einen Teilverkauf des Clubs abstimmen, der neues Geld in die Kassen spülen soll. Dadurch könnte den Münchnern ein neues Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für Lewandowski gemacht werden. Der Pole ist sich angeblich schon mit den Katalanen einig.

Cristiano Ronaldo kehrt auf die Finca zurück

Wesentlich ruhiger dürfte der Sommer von Cristiano Ronaldo verlaufen. Trotz der verpassten Champions League will der Portugiese bei Manchester United bleiben. Wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, hat sich der 37-Jährige erneut in einer Finca eingemietet, wo er schon im vergangenen Jahr Urlaub gemacht hatte.

Das Haus mit eigenem kleinem Fußball- und Volleyballplatz soll an den Ausläufern der Tramuntana liegen. Der Spieler selbst hat in den sozialen Netzwerken ein Foto von einem Familienessen hochgeladen:

Seine Freizeit verbringt der Stürmer zudem auf seiner Yacht GC, die in Port Adriano vor Anker liegt. /rp