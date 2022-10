Der deutsche Multimillionär und Mallorca-Teilzeitresident Rainer Schaller wird nach einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Costa Rica vermisst. Nach Medienberichten war der Unternehmer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sowie den zwei Kindern und einem weiteren Mann an Bord einer Piaggio 180 unterwegs. Eine Sprecherin der Fitness-Studio-Kette McFit, die Schaller 1997 gegründet hatte, bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass der 53-Jährige in dem Privatflieger gesessen hatte.

Das Privatflugzeug war nach Angaben der Behörden in Costa Rica am Freitagabend (21.10.) von Mexiko aus in Richtung des Flughafens von Limón in Costa Rica unterwegs, als die Piaggio 180 etwa 28 Kilometer vom Ziel entfernt vom Radar verschwand. Die "Bild"-Zeitung zeichnete die letzten Minuten vor dem Verschwinden detailliert auf, das Flugzeug habe demnach immer wieder unkontrolliert an Höhe verloren und gewonnen und sei bei der letzen Ortung nur noch 69 Meter über der Meeresoberfläche unterwegs gewesen.

Bisher keine Spur von den Insassen

Die Rettungskräfte nahmen nach Berichten von Medien in Costa Rica sofort die Suche nach dem Flugzeug auf, mussten diese am Freitagabend allerdings wegen der Dunkelheit und des schlechten Wetters einstellen. Am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr fanden Rettungsteams Trümmerteile eines Flugzeugs in der fraglichen Gegend im Meer vor dem Flughafen von Limón, wie die Online-Zeitung crhoy.com aus Costa Rica berichtete. Wie Martin Arias, der Direktor der nationalen Küstenbehörde in Costa Rica der Zeitung am Samstagmorgen (Ortszeit) sagte, habe man bislang keinen der Insassen entdecken können.

Rainer Schaller, der aus dem oberfränkischen Landkreis Bamberg stammt, besitzt eine Immobilie auf Mallorca und ist unter anderem mit dem deutschen Schauspieler Til Schweiger befreundet, der ebenfalls auf Mallorca ein Haus besitzt. Wenn beide auf der Insel sind, treffen sie sich gerne. Schaller wurde als Unternehmer reich, weil er die Fitness-Studio-Kette McFit gründete. In Palma de Mallorca wagte Schaller 2009 mit McFit den Eintritt in den spanischen Markt.