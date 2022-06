Das wird teuer: Cristiano Ronaldos Bugatti, ein zweisitziger Sportwagen im Wert von 2,1 Millionen Euro und mit 900 PS, ist am Montag (20.6.) bei einem Unfall in der Gemeinde Bunyola auf Mallorca schwer beschädigt worden. Das Auto fuhr gegen eine Häuserwand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Der portugiesische Fußballer soll sich nicht in dem Wagen befunden haben.

Auto prallte gegen eine Häuserwand Das Unglück ereignete sich um elf Uhr vormittags im Carrer Alzina in der Siedlung Sa Coma, in der Nähe des Krankenhauses Joan March. Es handelt sich um eine Straße mit sehr wenig Verkehr. Der schwarze Luxuswagen, der von einem Angestellten gefahren worden sein soll, prallte in die Einfahrt eines Landhauses und in eine Hütte, in der Butan-Gasflaschen aufbewahrt werden. Auf der Straße zeugten Bremsspuren von dem Versuch des Fahrers, den Aufprall zu vermeiden. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Cristiano Ronaldo macht seit dem 14. Juni Urlaub auf Mallorca, begleitet von seiner Frau Georgina Rodríguez und den fünf Kindern. Die Familie hat ein riesiges Anwesen in der Serra de Tramuntana gemietet und war in den vergangenen Tagen immer wieder auf einer Yacht unterwegs gewesen. Party für den ältesten Sohn Am Sonntag feierte die Familie den Geburtstag des ältesten Sohnes, Cristiano Junior. Stiefmama Georgina Rodriguez teilte auf Instagram mehrere Bilder von der Feier, die im engen Kreis abgehalten wurde. Unter anderem bekam der 12-Jährige eine riesige Torte, die das rote Manchester United-Trikot seines Vaters zierte. Die Bilder zeigen den Spieler zudem beim Baden im Pool mit den kleineren Kindern. Der Fußballer selbst widmete seinem Sohn ebenfalls einen Social-Media-Post. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Cristiano Ronaldo kommt mit seiner Familie seit Jahren immer mal wieder auf die Insel, um Urlaub zu machen. Auf dem Anwesen, auf dem sie jetzt einige Tage verbringt, war die Familie schon im vergangenen Jahr gewesen. Die Anreise erfolgte in einem Privatflugzeug. /pss