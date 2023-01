Mallorca erfreut sich weiterhin der prächtigen Schneelandschaft, die sich in diesen Tagen über die Berge gelegt hat. Teilweise ist die Schneedecke einen Meter hoch. Mittlerweile zieht es auch einige Bergsteiger in die Tramuntana, in den sozialen Netzwerken posten sie Bilder und Videos von ihren Abenteuern.

So wird das Wetter am Freitag (27.1.)

Derweil sinken die Temperaturen weiter und nähern sich in weiten Teilen der Insel dem Gefrierpunkt an. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Nacht auf Freitag (27.1.) zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens für die Tramuntana, die Inselmitte, den Süden und den Osten Warnstufe Gelb wegen Kälte ausgerufen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 12 Grad an. In weiten Teilen der Insel dürfte es erneut zu Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee kommen. Im Norden und später auch in der Inselmitte ist ab den Mittagsstunden mit Gewittern zu rechnen. Bevor es dunkel wird, kann man aber in weiten Teilen der Insel mit ein paar Sonnenstrahlen rechnen.

Und auch der Wind pfeift wieder mit etwas mehr Rumms: Ab 16 Uhr gilt für die Tramuntana und die gesamte Nordküste Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag auf 600 Meter.

So wird das Wetter am Samstag (28.1.)

In der Nacht auf Samstag steigen die Tiefstwerte im Vergleich zur Nacht davor wieder an. Außer in den Bergen, wo immer noch Temperaturen um die null Grad erwartet werden, kann man mit Werten zwischen zwei und fünf Grad rechnen. Im Laufe des Tages wird es dann aber etwas kühler am Freitag. In Palma in Santanyí könnten 11 Grad erreicht werden, ansonsten pendeln sich die Temperaturen am Mittag bei zehn Grad ein.

Die Vorhersage sieht auch für den Samstag Niederschläge in Form von Regen und Schnee vor. Die Verlockung, am freien Tag in die Berge zu fahren, um das Spektakel zu sehen, ist groß. Die Erfahrung vergangener Jahre zeigt aber: Verkehrschaos ist da vorprogrammiert. Ziehen Sie sich ausreichend warm an und nehmen Sie Verpflegung mit. Der Ausflug könnte länger dauern als geplant. Für die Nordküste gilt derweil von null Uhr bis Mitternacht Warnstufe Gelb wegen munteren Wellengangs.

So wird das Wetter am Sonntag (29.1.)

Temperaturmäßig gibt es keine großen Unterschiede zum Vortag. In der Nacht und in den frühen Morgenstunden kann es noch regnen und schneien. Danach wird es wohl eher bewölkt sein, hier und da kann die Sonne herauskommen. Die Schneefallgrenze sinkt nochmal ein wenig und liegt bei 500 Metern. /pss