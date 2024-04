Bei der durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Angela de Rosa in Cala Millor ist zurzeit viel los. Ein erster Traum ging für die Mutter einer Tochter am Montag (15.4.) in Erfüllung: De Rosa nahm ihre Mutter Beate am Flughafen in Palma in Empfang. "Endlich ist sie da und vor allem bleibt sie da", schrieb sie auf Facebook zu einem Foto, auf der die Auswanderin, ihr Partner Oliver Rinke und de Rosas Mutter um die Wette strahlen.

Wie im Januar angekündigt, war es nach dem Tod von de Rosas Vater 2023 ein Herzeswunsch für Mutter und Tochter, dass die restliche Familie bald vereint auf Mallorca lebt.

"Eigentlich wollte meine Mama schon immer gerne auf der Insel leben. Dadurch, dass sie meinen schwerkranken Vater gepflegt hat, waren beide aber an Deutschland gebunden. Seit letztem Jahr ist sie zudem in Rente. Das macht alles einfacher", erzählt de Rosa der MZ. Nach dem Tod ihres Vaters wollte ihre Mutter Beate erst einige Wochen in Deutschland zur Ruhe kommen. "Am 18. März hat sie mich dann plötzlich angerufen und mich gebeten, ihr für den 1. April einen Flug zu buchen", erzählt de Rosa weiter. Sie und ihr Partner seien überrascht gewesen, dass es letztlich doch so schnell gehen sollte.

Datum minimal nach hinten verschoben

Da erst noch eine größere Immobilie gefunden werden musste, in der das Paar zusammen mit de Rosas Mutter und ihrer Tochter Tara wohnen kann, verschob die Familie das Auswanderungsdatum noch etwas nach hinten. "Mama war es egal, ob sie erst einmal mit uns in unsrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Cala Millor leben muss oder nicht", erinnert sich de Rosa.

Zunächst sah es so aus, als könnte die Auswanderin ein Haus nahe Cala Bona kaufen. Doch der Gutachter befand, dass das Haus nicht so viel wert war, wie der ausgeschriebene Preis lautete und die Besitzer wollten mit dem Preis nicht heruntergehen. Also fiel der Hauskauf, auf den sich de Rosa schon so sehr gefreut hatte, ins Wasser. "Dann standen wir erst einmal da und mussten überlegen, was wir nun machen."

Besser im Zentrum wohnen

Über einen Makler bekamen die Auswanderer wenig später mit, dass nahe der Fußgängerzone von Cala Millor, also genau dort, wo die Familie mit de Angelas Mutter wohnen wollte, ein Mietshaus frei wird. Am Kaufen sei dem Paar erst einmal die Lust vergangen.

"Meine Mama ist 66 Jahre alt. Es ist uns sehr wichtig, dass sie unabhängig ist, alles fußläufig erreichen kann, ob Restaurants oder den Strand", so de Rosa. Der Mietvertrag für das 330 Quadratmeter große Haus mit Pool und Garten sei schon unterschrieben. "Wir hoffen, dass wir übermorgen die Schlüssel bekommen", so die Mannheimerin. Da die Vormieter das Haus in teils lamentablem Zustand hinterlassen hätten, hätten die Vermieter derzeit noch einiges zu tun.

Im Pool war ein Loch, zudem seien Schränke herausgerissen worden und auch einige Löcher in den Wänden müssten erst einmal wieder zugemacht werden, erzählt de Rosa, die derzeit mit ihrer Mutter, ihrem Partner und Tochter Tara noch in der Zwei-Zimmer-Wohnung lebt. In dem neuen Mietshaus sollte dann genug Platz für alle sein. Das Haus habe sechs Zimmer, drei Bäder und eine Außenküche und damit auch seinen Preis.

Freude bei allen Familienmitgliedern

Die TV-Auswanderin würde ein baldiger Umzug gut in die Planung passen. "Auf der Insel ist es aktuell noch sehr ruhig. Es wäre deutlich entspannter, jetzt umzuziehen als mitten in der Hochsaison." Dass ihre Mutter Beate nun tatsächlich bei der Familie auf der Insel ist, haben weder de Angela noch ihre Mutter schon realisiert. "Es ist ein komisches, aber sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass sie nun bleibt", so de Rosa.

Auch ihr Partner, Oliver Rinke, und de Rosas Tochter Tara würden sich wahnsinnig freuen, Mutter / Oma Beate nun bei sich zu haben. "Tara ist quasi mit ihr großgeworden. Wir haben schon in Deutschland alle zusammen in einem Haus gelebt. Und Oli liebt meine Mutter sowieso und sie Olli. Auch für ihn war von Anfang an klar, dass wir auf Mallorca zusammenwohnen werden", verrät de Rosa.

In Angela de Rosas Restaurant "Little Rock Stars" wollte sich ihre Mutter auch schon nützlich machen und mithelfen. "Nachdem sie meinen Vater gepflegt hat und auch ansonsten viele Jahre in ihrem Leben gearbeitet hat, wollen wir eigentlich, dass sie auf Mallorca zur Ruhe kommt", so de Rosa. Wenn ihre Mutter ab und an mal etwa beim Spülen in der Restaurant-Küche helfen will, sage sie aber nicht 'nein'.

Schwächerer Saisonstart

Der Saisonstart 2024 ist (zumindest in de Rosas Fall) schwächer gewesen als im Vorjahr, gibt sie zu. Womöglich auch, weil die Ostertage in diesem Jahr verhältnismäßig früh lagen, seien nicht so viele Gäste wie sonst gekommen. Nun stelle sich die Auswanderin, die den Betrieb derzeit mit einer neuen Angestellten und ihrem Partner Oliver Rinke schmeißt, wie jedes Jahr darauf ein, dass die Gästezahlen bis Mai erst einmal weiter abflachen.

Grund zum Feiern

2024 gibt es für de Rosa etwas zu feiern, weswegen sie gerade schon voll in der Planung dafür ist: Im vergangenen Jahr feierte die Marke "Little Rock Stars" zehnjähriges Jubiläum, das Restaurant das fünfjährige. Da das Jubiläum jedoch mit dem Todesjahr ihres Vaters zusammengefallen ist, will de Rosa nun, ein Jahr später, etwas Besonderes organisieren. Ende August, das genaue Datum steht noch nicht fest, soll es eine Feier geben, bei der auch Markus Becker auftritt. Auch eine Tombola und eine Spendenaktion will de Rosa organisieren.

Auf Wunsch ihrer Gäste will die Hobby-Gastronomin ihr Restaurant in diesem Jahr zudem an Silvester öffnen. "Es sind schon fast alle Tische ausgebucht", sagt die gelernte Schauwerbegestalterin, die in der Vergangenheit schon mehrmals mit Einbrüchen zu kämpfen hatte.

50/50

Derzeit habe das Restaurant täglich bis auf sonntags ab 17 Uhr geöffnet. "Wir haben den Ruhetag von Mittwoch auf Sonntag verschoben", so de Rosa. Quasi als Liebesbeweis und auch als Dank für seine tatkräftige Unterstützung hatte sich die 48-Jährige schon länger überlegt, ihren Partner Oliver Rinke zum Teilhaber zu machen. Ab dem 1. Mai gehört das "Little Rock Stars" zu 50 Prozent de Rosa und zu 50 Prozent Rinke. "Oli hat das echt verdient... Was er da an Herzblut hineingesteckt hat. Da finde ich es einfach nur fair, dass wir gleichberechtigte Partner sind", so de Rosa. Der 54-Jährige aus der Nähe von Gelsenkirchen habe zudem eine eigene Firma und macht Renovierungen und Umbauarbeiten, von der Elektrik bis über Wasseranschlüsse.

Seit 2017 auf Mallorca

Angela de Rosa ist mittlerweile Gastronomin mit Leib und Seele. Zuschauer von "Goodbye Deutschland" erinnern sich vielleicht: Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca 2017 war sie zunächst noch in einer ganz anderen Branche tätig: Damals kam sie mit Tochter Tara, um auf der Insel einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr damaliger Mann blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin.

Anfangs wohnten die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars".

Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. Also entschloss sie sich im Herbst 2019 zur Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant. Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Ex-Mann Gennaro de Rosa. Mittlerweile lebt Angela de Rosa zusammen mit Tochter Tara und ihrem aktuellen Partner Oliver Rinke in Cala Millor.