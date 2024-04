Mallorca ist auch der britischen Presse immer wieder eine Meldung wert – und dieser Tage kursieren Aussagen einer Residentin durch die Medien, die davor warnt, auf die Insel auszuwandern. Alex, so heißt die Dame, lebt seit 2005 in Palmanova und betreibt den Blog und Youtube-Kanal "Mallorca Under The Sun". Wie zunächst die "Birmingham Mail" berichtete, findet Alex das Leben auf der Insel hervorragend. "Wenn ihr aber darüber nachdenkt, hierher auszuwandern, solltet ihr euch einiger Dinge bewusst sein."

Geisterstädte im Winter

Wer nun an die Überfüllung oder die hohen Lebenshaltungskosten denkt, liegt allerdings falsch. Auch die vielen Einschränkungen, die durch den Brexit entstanden sind, tun offenbar weniger zur Sache. Denn das Problem, das laut Alex angehenden Auswanderern nicht ausreichend bewusst sei, ist ein anderes: Die beliebten Urlaubsorte verwandeln sich in den Wintermonaten in "Geisterstädte". "Es mag offensichtlich klingen, aber Mallorca ist eben eine Urlaubsinsel." Das führe dazu, dass es im Winter ganz anders zugehe, als in der Hauptsaison: "Es gibt zwar einige Menschen, die ins Wasser gehen und manche gehen auch spazieren. Aber für viele Menschen ist es nicht das, was sie sich vorgestellt haben, als sie nach Mallorca gezogen sind."

Alex selbst sieht den Umstand nicht so dramatisch. Mittlerweile habe sie die Ruhe in den kälteren Monaten zu schätzen gelernt. "Ich liebe es, an leeren Stränden entlang zu gehen und die Urlaubsorte auf eine andere Art zu erleben, als sie sich in den Sommermonaten präsentieren."

Zu heiß, langsames Internet

Wie die "Birmingham Mail" berichtet, ist Alex nicht die einzige Auswanderin, die nicht nur Vorteile an ein einem Leben am Mittelmeer sieht. So zitiert das Blatt die Youtuber Amelia und JP: "Es wird im Sommer richtig heiß. Absurd heiß", wissen diese zu berichten. "Man braucht eine Klimaanlage und muss hoffen, dass diese nicht kaputt geht. Wir wären hier nicht gerne im Sommer." Und noch etwas anderes kritisieren sie: "Wir waren schockiert, wie langsam das Internet in Spanien ist."