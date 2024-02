Am Dienstagvormittag (6.2.) ist eine Traktoren-Kolonne in Inca gestartet und bewegt sich in Richtung der Hauptstadt Palma. Welches Ziel sie genau ansteuern, ist nicht klar. In einem Medienbericht heißt es, man wolle zum Großmarkt Mercapalma. Andererseits tagt am Dienstag auch das Balearen-Parlament, deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die Fahrer der rund 20 Traktoren versuchen, ins Stadtzentrum zu gelangen.