An diesem Donnerstag (9.5.) ist Europatag. Die Balearen-Regierung begeht ihn offiziell mit einem Empfang für geladene Gäste im Regierungssitz Consolat de Mar.

Ungezwungener dürfte es am kommenden Sonntag (12.5.) in Palmanova zugehen. Die Gemeinde Calvià organisiert zum Europatag an der Strandpromenade zwischen 10 und 20 Uhr einen Kunsthandwerkermarkt, das Gastro-Angebot an den Ständen ist international. Um 11.45 Uhr wird der „Europäer des Jahres“ gekürt – es ist der Kellner Bernardino Zamora Jaume, der während Corona Anwohner mit Essen und Einkäufen versorgte.

Und nicht zu vergessen: In drei Wochen, am 9. Juni, ist Europawahl. Wer als Mallorca-Resident in Deutschland wählen will, muss bis 19. Mai den Antrag eingereicht haben (spanien.diplo.de). In Spanien kann nur wählen, wer bereits im Wahlregister eingetragen ist. Dies reicht einmalig, die Frist lief aber Ende Januar ab.