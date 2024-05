Die Guardia Civil hat am Dienstag (7.5.) vergeblich versucht, einen mutmaßlichen Vergewaltiger auf Mallorca festzunehmen. Wie ein Sprecher der Polizei der MZ bestätigte, floh der Mann auf ein Schiff der italienischen Marine, das an einem Nato-Manöver teilnimmt. Für die mallorquinischen Beamten war er so außer Reichweite.

Eine 22-jährige Mallorca-Urlauberin aus Finnland zeigte in den Morgenstunden die Vergewaltigung an. Sie hätte sich in einem Hotel in der britischen Urlauberhochburg Magaluf auf den Sex mit einem Bekannten eingelassen. Als sie aufhören wollte, habe er weitergemacht und sie vergewaltigt. Die Polizei brachte sie ins Krankenhaus Son Espases, wo Ärzte sie auf Spuren einer Vergewaltigung untersuchten.

Kapitän wollte sein Besatzungsmitglied nicht an die Guardia Civil ausliefern

Nun machte sich die Guardia Civil auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter, bei dem es sich um einen italienischen Soldaten handelte. Er war mittlerweile auf das Schiff mit italienischer Flagge zurückgekehrt, das am NATO-Manöver Spanish Minex-24 teilnimmt. Der Kapitän weigerte sich, sein Besatzungsmitglied der Polizei auszuliefern. Die italienische Botschaft auf Mallorca versuchte vergeblich zu vermitteln. Letztlich waren der Guardia Civil die Hände gebunden.

"Wir geben den Fall nun ans Gericht weiter, das einen europäischen Haftbefehl ausstellen wird", so der Sprecher der Guardia Civil zur MZ. Dann liegt es an den italienischen Behörden, den Soldaten festzunehmen und auszuliefern.

Erst am Montag Soldat wegen mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen

Erst am Montag kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Pilot der britischen Luftwaffe soll im Urlaub in Magaluf eine Urlauberin vergewaltigt haben. In dem Fall konnte die Guardia Civil den Mann am Flughafen Mallorca eine Stunde vor dem Rückflug in die Heimat festnehmen.