Das Wetter liefert zwar schon einen Vorgeschmack auf den Sommer, ganz so konstant ist es aber noch nicht. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen und nähern sich der 30-Grad-Marke. In der nächsten Woche kündigt sich jedoch ein Tief an, das wohl ein paar Regentropfen und kalte Luftmassen mit sich bringt.

Am Donnerstag (9.5.) scheint die Sonne durchgehend. Höchstens im Süden tauchen kleinere Wolken kurzzeitig auf. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte Höchstwerte von 26 Grad. An den Küsten bleibt es bedingt durch das kältere Mittelmeer etwas kühler, es werden 21 bis 23 Grad. Dort weht auch der Wind etwas flotter. MZ-Livestreams: So sieht es gerade auf der Insel aus Die Tage werden immer länger. Sonnenuntergang ist derzeit um 20.52 Uhr. DIe Nacht wird bei 9 bis 14 Grad mild. Um 6.37 Uhr zeigt sich die Sonne wieder. Bereits um 10 Uhr vormittags wird am Freitag die 20-Grad-Marke durchbrochen. 25 Grad sind diesmal die Spitzenwerte, erneut scheint die Sonne kräftig am unbewölkten Himmel. So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca Am Samstag werden es schon an die 28 Grad. Weiter ist es an den Küsten etwas kühler. Am Sonnenschein ändert sich nichts. Der Sonntag startet grau, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Sollten ein paar Tropfen fallen, bringen sie Saharastaub mit sich. Am Nachmittag kämpft sich die Sonne durch das Wolkendickicht durch. Zum Start in die neue Woche bleibt es warm. Montag und Dienstag werden es laut spanischem Wetterdienst Aemet 29 Grad. Gut möglich, dass sogar die 30-Grad-Marke geknackt wird. Laut Wetterkarte kommt am Mittwoch der Bruch. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. Zudem soll es regnerisch werden. Allerdings gilt die Aemet-Prognose immer nur für die kommenden drei Tage als genau. Es kann sein, dass sich noch Änderungen ergeben.