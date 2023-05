Der Bürgermeisterkandidat der rechtspopulistischen Partei Vox, Fulgencio Coll, hat sich am Dienstag (9.5.) anlässlich des Europatags in verschiedenen Sprachen an die europäischen Bürger in der Stadt gewandt. Neben Spanisch, Englisch und Französisch, drückte er auch auf Deutsch die Hoffnung aus, dass sich die Europäer in Palma willkommen fühlen und stolz auf die Stadt sind.