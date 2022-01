Wir gehören zur großen Fangemeinde von Roland Otto, der leider viel zu früh verstorben ist. Wäre es nicht möglich, seine Wanderungen in einem Buch zu veröffentlichen? (Peter P., per E-Mail)

Es wäre nicht im Sinne von Roland Otto, wenn seine Wanderungen in einem Buch veröffentlicht würden und dann nicht mehr aktuell sind. Er bestand darauf, dass keine seiner Touren älter als zehn Tage alt ist, wenn sie in der Zeitung erscheinen. Im 14-Tage-Takt finden Sie deshalb auch weiterhin aktuelle MZ-Wanderungen von Kathrin Bremer, bei denen Sie sicher sein können, dass in der Zwischenzeit kein Tor verschlossen wurde oder es zu einer anderen Tourenveränderung gekommen ist.

Wie wird das Zertifikat für die Booster-Impfung auf dem Smartphone gespeichert? (Gisela N., per E-Mail)

Wenn Sie die App „Cita Previa“ besitzen, finden Sie die Bestätigung unter „Certificat Covid Digital“. Sollten Sie die App noch nicht haben, bekommen Sie diese, wenn Sie in die Suchmaschine die Begriffe „caib“, „covid“ und „certificado“ eingeben.

Kann man auf der Insel eine Reisekrankenversicherung mit einem eventuellen Rücktransport für den Notfall abschließen? (Jasper T., per E-Mail)

Agenturen mit Sitz auf Mallorca bieten private Krankenversicherungen mit Finanzierung eines Rücktransports im Krankheitsfall an: Axa, Allianz oder Mapfre zum Beispiel. Für den Abschluss ist ein gültiger Ausweis sowie die NIE vorzulegen. Die Höhe der Prämie richtet sich nach Reisedauer und Reiseziel. In Covid-Zeiten empfiehlt es sich, nachzufragen, welche Kosten im Fall einer Quarantäne oder Intensivmedizin übernommen werden.

Blühen die Mandelbäume bald auf Mallorca? (Rosa L., per E-Mail)

Die Mandelblüte beginnt meistens Ende Januar und dauert bis März, wobei nicht alle Bäume gleichzeitig die Blüten öffnen. Durch die starken Niederschläge im Herbst kann für 2022 mit einer besonders üppigen Blüte gerechnet werden.