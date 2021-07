Warum gibt es auf der Insel nicht wie in Deutschland eine Unterscheidung zwischen festkochenden und mehligen Kartoffeln? Sie haben schon über Mehlsorten berichtet, es wäre interessant, ähnliches über Kartoffeln zu lesen. (Leo M., per E-Mail)

Es gibt im Spanischen eine Bezeichnung für festkochende Kartoffeln: patata cérea. In den Gemüsetheken überwiegen jedoch die patatas para freir, weil das Braten in Öl in Spanien die beliebteste Art ist, Kartoffeln zuzubereiten. Manchmal sind auch patatas para cocer zu finden. Doch am nächsten kommen den festkochenden Kartoffeln wie beispielsweise der Sorte Sieglinde Importe aus Frankreich, die es in manchen Supermärkten in Ein-Kilo-Packungen gibt.

Ich vermisse auf der MZ-Internetseite die Kleinanzeigen. Ist das vorübergehend? (Vanessa K., per E-Mail)

Die Kleinanzeigen veröffentlichen wir ausschließlich in der Printausgabe. Wenn Sie nicht auf Mallorca sind oder die Zeitung lieber online lesen, können Sie ganz einfach das E-Paper erwerben. Alle Infos finden Sie unter kiosk.mallorcazeitung.es.

Wir sind beide über 65, beim Rathaus gemeldet, aber nicht im Ausländerregister eingetragen. Gibt es für uns keinerlei Ermäßigung für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln?(Ruth P., per E-Mail)

Wenn Sie beim Einsteigen in den Bus mit der kontaktlosen Geldkarte bezahlen, wird es günstiger, gerade für Gruppen oder auch bei der Nutzung von Anschlussbussen und -zügen. Wobei die Busfahrer ohnehin ungern Münzen annehmen. Eine erhebliche Ermäßigung ist leider nur für Residenten mit Eintrag ins Ausländerregister möglich.

In einem älteren MZ-Artikel habe ich gelesen, dass der Barde Tomeu Penya aus Vilafranca das Buch „Això som jo“ veröffentlicht hat. Ist es auch in deutscher Sprache in der Schweiz erhältlich? (Franz Z., per E-Mail)

Das Buch von Tomeu Penya ist nur in katalanischer Sprache erhältlich, es wurde auch nicht ins Spanische übersetzt.

Haben auch Sie eine Frage? E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es