Die Wohnung nebenan wird als Ferienunterkunft vermietet. Die Gäste feiern auf dem Balkon bis in die frühen Morgenstunden. Was sollen wir tun? Wir können doch nicht mitten in der Nacht die Polizei rufen. (Gabriele M., per E-Mail)

Als Erstes stellt sich die Frage, ob Ihre Nachbarn eine Genehmigung für die Ferienvermietung haben. Die Lizenzvergabe ist streng reguliert, ausschlaggebend ist ein grünen Schild mit der Aufschrift „EVT“. Wenn Sie sich gestört fühlen, genügt es, die Feier zu filmen und bei der Ortspolizei Beschwerde (queja) einzureichen. Dafür wird man Ihnen ein Formular geben. Sie können auch mit dem Friedensrichter Ihrer Gemeinde sprechen.

Gibt es für Menorca Informationen im Internet, die mit denen der MZ vergleichbar sind? (Uwe L., per E-Mail)

Weil es auf Menorca keine deutsche Zeitung gibt, fehlen ähnlich zuverlässige Informationen im Internet.

Nachdem wir den Artikel „Fahrtwind inklusive“ gelesen haben, wollen wir die Insel mit dem Motorroller zu erkunden. Können wir damit auch zum Formentor-Leuchtturm?

(Claudia R., per E-Mail)

Die Zufahrt ist für alle motorisierten Fahrzeuge gesperrt, Ausnahmen gelten für Anwohner sowie für diejenigen, die nachträglich innerhalb von drei Tagen eine Quittung über Ausgaben in Kiosken und Lokalen auf der Halbinsel oder einen Parkschein einschicken. Weitere Infos, auch auf Deutsch, finden Sie auf: www.formentor. conselldemallorca.cat.

