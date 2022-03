Das „Bachillerato“ – die letzten beiden Oberstufenjahre bis zum Abitur – ist zweifellos eine der wichtigsten Etappen im Leben eines jeden Schülers. In dieser Zeit werden die Fähigkeiten erworben, um die Anforderungen der besten Universitäten der Welt zu erfüllen, wobei akademische Qualifikationen mittlerweile nur noch ein Teil davon sind. Es ist auch die Zeit, in der sich die Schüler unter einer stetig wachsenden Anzahl an Universitätsabschlüssen für denjenigen entscheiden müssen, der ihrem Profil und ihren Vorstellungen am besten entspricht.

Bei der Entwicklung des Konzepts der neuen Schule der IB World, die im September dieses Jahres in Madrid eröffnet wird, wurden diesen beiden Anforderungen besondere Bedeutung beigemessen. The Global College, wie die neue Schule heißt, zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus, die ihr Bildungsangebot einzigartig machen. Dabei sticht besonders das enge Bündnis mit einer der innovativsten Hochschuleinrichtungen der Welt hervor, der IE University.

Beide Bildungseinrichtungen verfügen über die gleiche DNA, die sich in ihrem Engagement für Vielfalt und dem Streben widerspiegelt, verschiedene Nationalitäten und Kulturen zusammenzubringen, um die Bildungserfahrung zu bereichern. Die IE Community besteht schon jetzt aus einer Schülerschaft aus 169 Ländern; und von den etwa hundert Schülern, die bereits für den ersten Jahrgang am The Global College ausgewählt wurden, haben 40 % nicht die spanische Nationalität. Es ist auch die erste internationale IB-Schule, die ein Internat im Zentrum von Madrid anbietet. Das Wohnheim befindet sich in unmittelbarer Nähe zum städtischen Campus.

Englischer Lehrplan und Eintauchen in die spanische Sprache und Kultur

Mit Ausnahme der Fremdsprachen wird der gesamte Lehrplan am The Global College auf Englisch unterrichtet, sodass die Schüler aus aller Welt das IB (International Baccalaureate) vollständig auf Englisch absolvieren und gleichzeitig ganz in die spanische Sprache und Kultur eintauchen können.

Sowohl die IE University als auch das The Global College haben das Ziel, ihren Schülern und Studierenden unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln. Die IE University wurde als beste europäische Universität für die Ausbildung im Bereich Unternehmertum und als viertbeste weltweit ausgezeichnet (Financial Times, Februar 2022). Die Schüler von The Global College erhalten diese unternehmerisch ausgerichtete Ausbildung fächerübergreifend, damit sie die Fähigkeiten (Führungskompetenz, Teamarbeit, überzeugende Kommunikation) erwerben, die erfolgreiche Führungskräfte ausmachen und bei den heutigen Eliteuniversitäten so gefragt sind.

Um das IB Diplom zu erhalten, absolvieren alle Schüler ein Gruppenprojekt im Unternehmertum und nehmen an Aktivitäten teil, die ihnen helfen, die Durchführbarkeit ihrer Projekte zu erhöhen. Sie werden dabei durch das IE Center for Entrepreneurship and Innovation unterstützt, ein in dieser Form beispielloser Pluspunkt in der voruniversitären Bildungslandschaft.

„The Global College ist ein einzigartiges Bildungsangebot, das akademische Spitzenleistungen mit den Werten und Fähigkeiten verbindet, die ein erfolgreicher Unternehmer braucht. Unsere Schüler werden das Bachillerato mit der optimalsten Vorbereitung auf den Eintritt in die besten Universitäten der Welt abschließen“, erklärt Schuldirektor Barry Cooper. Zu diesem Zweck wird jedem Schüler bereits vor Beginn des Unterrichts ein persönlicher Tutor zur Seite gestellt, der ihm hilft, seine Berufsvorstellungen gemäß seinen Interessen zu skizzieren und die Fächer für seinen persönlichen Studienplan auszuwählen.

Innovation, Technologie und Wohlbefinden

Die Wichtigkeit der strategischen Partnerschaft mit der IE University zeigt sich auch in zwei weiteren bedeutenden Bereichen. Einer davon ist der Einsatz innovativer Methoden und Pädagogik mit intensiver Nutzung neuer Lerntechnologien. Dazu zählt auch die Anwendung des von der IE University entwickelten Liquid Learning-Modells, das es ihr während der Covid-19-Pandemie als einer der ersten Hochschulen der Welt ermöglichte, den Präsenzunterricht wieder aufzunehmen und ihre Tätigkeit weitgehend normal fortzusetzen.

Die Nutzung der gesamten Bandbreite methodologischen Fortschritts, der dank moderner Technologie möglich ist, ist eine der Prämissen, unter denen The Global College ins Leben gerufen wurde. Und eben diese Flexibilität der Lehrformate, Stundenpläne und Lernräume spiegelt sich in der gesamten Unterrichtsgestaltung wider. Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort ist eines der Leitmotive, das die Schule neben der Wachstumsmentalität an ihre Schüler weitergeben will.

Das The Global College ist darüber hinaus stolz darauf, einen ganzheitlichen Blick auf die Schüler zu haben. Das bedeutet, dass nicht alles ausschließlich darauf ausgerichtet ist, exzellente akademische Ergebnisse zu erzielen, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden in den Fokus zu stellen, damit sie ihr volles Potenzial und Wohlbefinden entfalten können. Eigens dafür bietet die Schule ein Wellbeing Program, das sich auf drei Bereiche konzentriert: Gesundheit, Wohlbefinden und Glück. Dieses Programm steht unter der Leitung von Dr. Mario Alonso Puig, Leiter des IE Center for Health, Wellbeing & Happiness und Professor für Führungskompetenz, Kommunikation, Coaching, Kreativität und Stressmanagement an der IE University und anderen europäischen Universitäten.

Urbaner und innovativer Campus im Herzen Madrids

Der Campus dieser voruniversitären Bildungseinrichtung liegt mitten im Herzen Madrids. Die Lernräume wurden von denselben Architekten entworfen, die bereits den IE Tower, den ersten vertikalen Campus Europas, entworfen haben. Hypervernetzte Klassenzimmer, gemeinschaftliche Lernräume zum Reflektieren und Zusammenarbeiten, fortschrittliche MINT-Labore, innovative Kunst- und Grafikdesignräume und audiovisuelle Aufnahmestudios, um nur einige der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zu nennen.

Die Gründer des The Global College sind sich jedoch gleichwohl völlig bewusst, dass nach wie vor die Lehrkräfte der wichtigste Faktor für die Qualität einer Bildungseinrichtung sind. Aus diesem Grund sind sowohl Schulleiter Barry Cooper als auch der gesamte Lehrkörper ein getreues Spiegelbild der vom College so geförderten globalen Weltanschauung. Nicht nur wegen ihrer unterschiedlichen Nationalitäten, sondern vor allem wegen ihrer Erfahrungen und erfolgreichen Lehrtätigkeit an renommierten internationalen IB-Schulen in China, der Schweiz, England, Singapur, Kanada, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Indien usw. Viele von ihnen sind darüber hinaus offiziell anerkannte Prüfer der IB-Organisation.

Alles in allem ist The Global College ein Projekt, bei dem die Schüler im Mittelpunkt stehen und ihnen alles geboten wird, was sie brauchen, um ihre Berufung zu entdecken und zu fördern, um Spaß am Lernen zu haben und um innerhalb von zwei Jahren alle Qualitäten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die an den besten Universitäten der Welt gefragt sind.