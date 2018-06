Entsetzen an der Playa de Palma über das deutsche WM-Aus

An der Playa de Palma auf Mallorca haben Tausende Fußballfans mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mitgefiebert, die bei der WM in Russland am Mittwoch (27.6.) gegen Südkorea ums Weiterkommen ins Achtelfinale kämpfte. Doch nach dem 0:2 ist das Aus in der Vorrunde für den amtierenden Weltmeister besiegelt.

Banne Blicke auf die Leinwand richten sich vor allem in den einschlägigen Partytempeln Bierkönig, Bamboleo oder Megapark, hier zitterten die Urlauber mit dem Team von Trainer Joachim Löw mit, das in Russland seinen Weltmeistertitel verteidigen wollte.

Nach einer an Höhepunkten weitgehend armen ersten Halbzeit, in der die Deutschen einmal mehr nicht überzeugen konnten, machte das Team nach Wiederbeginn mehr Druck, allerdings ohne Erfolg. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst wurde Südkorea ein Tor wegen vermeintlicher Abseistsstellung aberkannt, der Schiedsrichter bemühte allerdings den Videobeweis und gab den Treffer. Als Deutschland verzweifelt anrannte, nutzte Südkorea das verwaiste deutsche Tor, um den Ball einzuschieben.

Die Stimmung im Bierkönig war - kein Wunder- vor allem nach dem Spiel äußerst gedämpft. /jk