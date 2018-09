Auch die Spieler von Palma Futsal tragen jetzt Bierkönig-Shirts

So sehen die neuen Trikots mit der Bierkönig-Werbung aus.

So sehen die neuen Trikots mit der Bierkönig-Werbung aus. Foto: Palma Futsal

Nicht nur die Partyurlauber, sondern auch die Spieler von Palma Futsal tragen in Zukunft T-Shirts vom Bierkönig. Der Partytempel an der Playa de Palma sponsort in der kommenden Saison den Erstligaclub. Damit soll die eigene Biermarke "Nova Bierkönig" bekannter gemacht werden.

Das wurde bei der Vorstellung der neuen Trikots des Vereins am Montag (3.9.) in der Beach Lounge verkündet. Auf der Vorderseite der Shirts ist auf Bauchhöhe das bekannte Symbol vom Bierkönig aufgedruckt.

Im März hatte der Bierkönig im Rahmen einer Biermesse die hauseigene Biermarke "Nova Bierkönig" vorgestellt. Das Craft-Bier mit fünf Prozent Alkohol wird seitdem auch im Partytempel ausgegeben.

"Es ist eine Ehre, den Bierkönig in ganz Spanien zu repräsentieren", zeigt sich der Club bei der Vorstellung begeistert. Zuschauer der Spiele werden allerdings auf Produkte des Sponsors bei Heimspielen verzichten müssen. In spanischen Stadien und Sporthallen herrscht ein striktes Verbot für den Verkauf von Alkohol. /rp