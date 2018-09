Mallorquiner holt Triathlon-Weltmeister-Titel

Der Mallorquiner Mario Mola hat zum dritten Mal die Triathlon-Weltmeisterschaft gewonnen. Beim Lauf der Gold Coast (Australien) belegte er den zweiten Platz - bei seiner guten Vorwertung absolut ausreichend, um punktemäßig vor allen anderen zu stehen. Auch der 14. Platz hätte noch gereicht, um als Weltbester dazustehen.

Das vorletzte Rennen am Sonntag (26.8.) in Montreal hatte Mola gewonnen. Auch in Yokohama, Hamburg und Edmonton war er erster gewesen, in Leeds und Abu Dabi zweiter.

Es ist Molas dritter Weltmeistersieg. Bereits im Jahr 2016 und 2017 hatte Mola bei den Wettkämpfen triumphiert. Sein großes Vorbild ist der spanische Triatleth Javier Gómez, der ebenfalls drei Mal Weltmeister wurde. "Während des gesamten Wettkampfs war er eine Inspiration für mich", so Mola.

"Es ist schwer, jetzt zu sprechen, in mir sind so viele Gefühle", sagte Mola direkt im Anschluss seines Sieges. Im kommenden Jahr wolle er aber alles dafür tun, um noch ein viertes Mal Weltmeister zu werden. "Aber die Gegner werden stärker und machen es einem schwerer. Trotzdem werde ich versuchen, im kommenden Jahr noch besser zu sein." /somo