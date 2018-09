Drei Punkte für Atlético Baleares gegen Conquense

Das war erfolgreich: Atlético Baleares hat am Sonntag (30.9.) das Heimspiel gegen Conquense mit 2:1 gewonnen. Das Team aus Palma de Mallorca ging bereits in der 15. Minute durch Samule Shashoua in Führung. In der 48. Minute wurde Nuha Marong ein Tor wegen Handspiels anerkannt.





Dennoch gelang Atlético der zweite Treffer in der 70. Minute durch Marcos de la Espada. Die Gäste aus Cuenca konnten in der 78. Minute nur den Anschlusstreffer durch Jairo erziehlen. Baleares liegt nach sechs Spieltagen mit acht Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz der Segunda División B und hat zwei Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze. /pss