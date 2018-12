Real Mallorca spielt unentschieden (2:2) gegen Las Palmas

Real Mallorca spielte am Samstag (27.10.) gegen Absteiger Las Palmas im Stadion von Son Moix 2:2 unentschieden.

Bereits in der siebten Minute schoss Rafa Mir Las Palmas zum 0:1. In der 13. Minute fiel dann das zweite Gegentor gegen den Inselclub durch Rubén Castro. Das konnten die Mallorquiner nicht auf sich sitzen lassen. In der 41. Minute sorgte Lago Junior für das erste Tor seiner Mannschaft (1:2). Nur drei Minuten später zog Teamkollege Stoichkov nach und beendet mit dem Spielstand von 2:2 die erste Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit gab es dann erst Gelb für Xisco Campos. Auch Álvaro Lemos und Inigo Ruiz de Galarreta bekamen einige Minuten später Gelb. In der 74. Minute verteilte der Schiri noch einmal Gelb, dieses Mal an Javi Castellano, einige Minuten später an Sergio Araujo. Sacko fing sich vor Ende der zweiten Halbzeit ebenfalls noch eine gelbe Karte ein. Raíllo und Marc Pedraza spielten sich nach Ablauf der regulären Spielzeit noch Gelb ein.

Als nächstes trifft der Inselclub am Mittwoch (31.10.) um 20.30 Uhr im Stadion von Son Moix auf Vallaloid. Es ist das Hinspiel der Runde der letzten 32 der Copa del Rey. Ein Blick auf die VIP-Plätze könnte dann interessant werden, denn der Erstligist gehört seit September dem ehemaligen Weltfussballer Ronaldo. Bislang verzichtete der Brasilianer zwar auf Auswärtsreisen, aber man weiß ja nie.