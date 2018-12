Atlético Baleares spielte am Sonntag (9.12.) unentschieden (1:1) gegen Valencia Mestalla

Atlético Baleares spielte am Sonntag (9.12.) 1:1 gegen Valencia Mestalla

Atlético Baleares musste sich am Sonntag (9.12.) mit einem Unentschieden gegen Valencia Mestalla zufrieden geben. Für das Team von Javier Mánix Mandiola hat das Spiel schlecht begonnen, da es schon nach zwei Minuten in der ersten Halbzeit ein Gegentor durch Merentiel kassierte. In der fünfzehnten Minute schoss Canario seine Mannschaft dann zum Unentschieden. /sw