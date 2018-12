Real Mallorca beendet das Jahr mit einem Sieg

Mit einem soliden 2:0 gegen Nàstic Tarragon hat Real Mallorca am Freitagabend (21.12.) im Stadion Son Moix die Hinrunde beendet. Das Team von Vicente Moreno ging in der 30.Minute durch Estupiñán nach einem Freistoß in Führung, Stoichkov erhöhte sieben Minuten vor Schluss nach glänzender Vorbereitung von Lago zum Endstand.

Vor Abschluss des 19. Spieltages stehen die Inselkicker mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz der zweiten Liga und damit in den Play-Offs. Sie können allerdings noch von Cádiz und Osasuna überholt werden. /pss