Real Mallorca geht in Getafe unter, Atlético gewinnt in letzter Minute

Real Mallorca geht in Getafe unter, Atlético gewinnt in letzter Minute Foto: DM

Real Mallorca hat sich am Sonntagmittag (22.9.) beim Auswärtsspiel in Getafe eine böse Klatsche abgeholt. Im bislang schlechtesten Spiel seit der Rückkehr in die erste Liga verlor das Team von Vicente Moreno mit 4:2.

Bereits in der siebten Minute geriert Mallorca durch ein Eigentor von Baba in Rückstand. In der 17. Minute verletzten sich Leistungsträger Salva Sevilla und Baba Rahman, sodass beide ausgewechselt werden mussten. Nach einer sehr harten Elfmeterentscheidung und dem anschließenden Treffer von Jorge Molina in der 32. Minute ging es mit 2:0 in die Pause.

In der 62. Minute schien das Spiel für Mallorca engültig gelaufen zu sein, als Alla Nyom zum 3:0 traf. Aber Budimir schenkte dem Team Hoffnung, traf in der 69. Minute nach einer schönen Flanke von Take Kubo per Kopf und sechs Minuten später mit einem Hacketrick a la Zlatan Ibrahimovic zum 2:3. Alles Streben nach einem Unentschieden verpuffte aber in der 84. Minute als Ángel Rodríguez traf. Mallorca steht nach fünf Spielen auf dem 17. Tabellenplatz.

Atlético Baleares lieferte sich eine umkämpfte Partie in Pontevedra, die erst aufgelöst wurde, als Gabarre in der 88. Minute das einzige Tor des Spiels schoss. Das Team von Manix Mandiola bleibt nach dem vierten Sieg im fünften Spiel auf dem zweiten Tabeollenplatz der Segunda División B. /pss